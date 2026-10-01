Kahve seçiminiz karakterinizi söylüyor: Siz hangi dünya kahvesisiniz?

Yoğun ve geleneksel tatları seviyorsanız: Türk kahvesi

Türk kahvesi, çok ince öğütülmüş kahvenin cezvede pişirilmesi ve telvesiyle birlikte servis edilmesiyle hazırlanıyor. Kültürel yönü de güçlü olan bu kahve, yavaş içilen ve sohbetle birlikte tüketilen geleneksel bir deneyim sunuyor.

Bu kahveyi tercih edenler için klasiklerden vazgeçmemek ve alışılmış lezzetlerin tadını çıkarmak ön planda olabilir.