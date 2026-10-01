Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

EGZOTİK KAHVELERİ DENERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu nadir ve özel çekirdeklerin gerçek aromalarını yakalayabilmek için demleme yönteminiz önem taşır. Uzmanlar, egzotik kahvelerin içine kesinlikle süt veya şeker eklenmemesini tavsiye ediyor. Çekirdeklerin taşıdığı meyvemsi, çikolatamsı veya çiçeksi notaları en saf haliyle hissedebilmek için demleme sürecinde hassas olunması gerekir. Ayrıca su sıcaklığının 92-94 derece arasında olmasına dikkat ederek kahvenin yanmasını önleyebilir ve bu gurme yolculuğun tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz.