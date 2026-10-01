Haberler Yaşam Haberleri Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 13:26 Son Güncelleme: 1.10.2026 13:32

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

Sabah ritüellerinizi sıradanlıktan çıkaracak, dünyanın farklı köşelerinden gelen en sıra dışı aromalarla tanışmaya hazır olun. İşte kahve gurmelerinin radarına takılan, ölmeden önce mutlaka tatmanız gereken 5 egzotik kahve çekirdeği...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!
  • ABONE OL

Çoğumuz güne taze demlenmiş sıcak bir fincan kahveyle başlamayı seviyoruz. Ancak geleneksel espresso veya filtre kahve lezzetlerinin çok ötesinde, dünyanın farklı coğrafyalarında tamamen benzersiz yöntemlerle üretilen kahve çekirdekleri bulunuyor. Sıra dışı aromaları, zorlu hasat süreçleri ve kendilerine has hikayeleriyle bu kahveler, sıradan bir içecek olmaktan çıkıp adeta bir gurme deneyimine dönüşüyor. İşte kahve severlerin mutlaka denemesi gereken o özel seçki...

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

1. KOPİ LUWAK (ENDONEZYA) - DÜNYANIN EN SIRA DIŞI ÜRETİM SÜRECİ
Egzotik kahve denildiğinde akla ilk gelen isim şüphesiz Endonezya'nın ünlü Kopi Luwak kahvesidir. Bu kahvenin çekirdekleri, "Asya palmiye misk kedisi" (luwak) adı verilen küçük bir memelinin en olgun kahve meyvelerini yemesi ve ardından sindirim sisteminden geçirmesiyle elde edilir. Hayvanın midesindeki enzimler, çekirdeklerin asitliğini düşürerek kahveye pürüzsüz, çikolatamsı ve karamelize bir aroma kazandırır.

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

2. BLACK IVORY (TAYLAND) - FİLLERİN DOKUNUŞUYLA GELEN GURME LEZZET
Kopi Luwak'a benzer ancak çok daha nadir bir yöntemle üretilen Black Ivory, Kuzey Tayland'da filler aracılığıyla hazırlanıyor. Kahve meyveleriyle beslenen fillerin sindirim sürecinde, meyvenin proteini kırılır ve kahvedeki o bildiğimiz acı tat tamamen yok olur. Yaklaşık 33 kilogram kahve meyvesinden sadece 1 kilogram Black Ivory çekirdeği elde edilebildiği için üretimi son derece sınırlıdır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

3. GEİSHA COFFEE (PANAMA) - ÇİÇEKSİ AROMALARIN ZİRVESİ
Hayvansal süreçlerin tamamen dışında, tamamen bitkisel ve saf bir asalet arıyorsanız, Panama'nın yüksek rakımlı volkanik topraklarında yetişen Geisha (veya Gesha) çekirdekleri tam size göre. Etiyopya kökenli olan bu tür, Panama'da mükemmel aromasına kavuşmuştur. Geisha kahvesini diğerlerinden ayıran en büyük özellik, tadının kahveden ziyade earl grey çayı, yasemin, şeftali ve bergamot notalarını andıran yoğun çiçeksi karakteridir.

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

4. BLUE MOUNTAİN (JAMAİKA) - SİSLİ DAĞLARIN YUMUŞAK ESİNTİSİ
Jamaika'nın her daim sisli ve bol yağışlı Mavi Dağları'nda yetişen Blue Mountain, dünyanın en korunaklı ve denetimli kahve türlerinden biridir. Bu kahve çekirdekleri, diğer kahveler gibi çuvallarda değil, kalitesini ve nemini koruması için özel ahşap varillerde taşınır. Sıfıra yakın acılığı, dengeli asitliği ve içtikten sonra damakta bıraktığı tatlı, kadifemsi aromasıyla bilinir.

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

5. SKYBURY COFFEE (AVUSTRALYA) - MODERN TARIM VE TROPİKAL ESİNTİ
Listenin son sırasında, Avustralya'nın tropikal iklimine sahip Queensland bölgesinde yetiştirilen Skybury yer alıyor. Avustralya'nın en eski plantasyonlarından gelen bu kahve, tamamen modern ve sürdürülebilir tarım teknikleriyle üretilir. Volkanik toprakların zenginliği sayesinde Skybury çekirdekleri; hafif meyvemsi, fındığımsı aroması ve yoğun gövdesiyle damakta patlama yaratır.

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

EGZOTİK KAHVELERİ DENERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bu nadir ve özel çekirdeklerin gerçek aromalarını yakalayabilmek için demleme yönteminiz önem taşır. Uzmanlar, egzotik kahvelerin içine kesinlikle süt veya şeker eklenmemesini tavsiye ediyor. Çekirdeklerin taşıdığı meyvemsi, çikolatamsı veya çiçeksi notaları en saf haliyle hissedebilmek için demleme sürecinde hassas olunması gerekir. Ayrıca su sıcaklığının 92-94 derece arasında olmasına dikkat ederek kahvenin yanmasını önleyebilir ve bu gurme yolculuğun tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz.

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var" sözü bu kez küresel çapta tescillendi! Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından TasteAtlas, kahve tutkunlarının heyecanla beklediği "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" sıralamasını yeniledi.Türk kahvesi, dünya çapındaki dev rakiplerine meydan okuyarak ilk 10'daki yerini aldı.

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

65) Caffè Leccese

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

64) Caffè napoletano

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

63) Caffè alla nocciola

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

62) Kopi terbalik

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

61) Biedermeier Kaffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

60) Café Touba

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

59) Capo in B

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

58) Espresso Romano

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

57) Barbajada

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

56) Caffè breve

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

55) Blanco y negro

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

54) Kopi joss

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

53) Syrian coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

52) Franziskaner

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

51) Kopi ginseng (Ginseng coffee)

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

50) Kona coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

49) Café del tiempo

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

48) Red Eye Coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

47) Vietnamese Yogurt Coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

46) Espressino

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

45) Caffè Americano

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

44) Mazagran

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

43) Yuanyang (Coffee with Tea)

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

42) Café con miel

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

41) Kopi tubruk

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

40) Kapuziner

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

39) Lungo

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

38) Long Black

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

37) Marocchino

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

36) Dalgona coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

35) Kopi luwak

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

34) Cafetière (French press)

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

33) Coffee Raf

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

32) Einspänner

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

31) Café au lait (New Orleans)

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

30) Caffè mocha

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

29) Café au lait

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

28) Ipoh White Coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

27) Wiener melange

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

26) Shakerato

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

25) Caffè moka

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

24) Café bombón

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

23) Bicerin

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

22) Indian filter coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

21) Galão

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

20) Cortado

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

19) Ca phe trung (Egg Coffee)

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

18) Macchiato

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

17) Flat White

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

16) Arabic Coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

15) Frappé coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

14) Bosanska kahva

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

13) Ghahwa (Saudi coffee)

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

12) Café de Olla

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

11) Eiskaffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

10) Türk Kahvesi (Turkish coffee)

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

9) Espresso

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

8) Vietnamese Coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

7) Ristretto

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

6) Caffè latte

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

5) Freddo cappuccino

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

4) Cappuccino

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

3) Vietnamese Iced Coffee

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

2) Espresso freddo

Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!

1) Café Cubano

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahve severlerin ölmeden önce mutlaka denemesi gereken 5 egzotik kahve!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA