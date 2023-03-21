Kahvehanede ’yancı’ tartışması: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre; bu akşam saat 20.30 sıralarında Ağrı merkez Nevzat Güngör Caddesi Şamata Çay Evi önünde meydana gelen olayda, kahvehanede arkadaşları ile oyun oynayan 21 yaşındaki A.K., yanlarında 'yancı' olarak oturan ve soyadı öğrenilemeyen Samed isimli gençle tartıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile A.K.'yi baldırından bıçaklayan Samed isimli kişi olay yerinden kaçtı. Yaralı A.K., çağrılan ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.