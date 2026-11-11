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Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:39 Son Güncelleme: 11.11.2026 11:41

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Kahvenizi hazırlarken yanına tatlı bir şeyler arıyor ama paketli gıdalardan uzak durmak istiyorsanız, çözüm tam da şu an mutfağınızda! Sadece 3 malzeme kullanarak yapacağınız tamamen doğal atıştırmalık kahve keyfinizi ikiye katlayacak.

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Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor
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Kahve yanına katkısız bir tatlı arıyorsanız, çöpe attığınız portakal kabuklarını değerlendirmenin tam vakti. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yumuşacık portakal şekerlemesi, kahve saatlerinizin yeni favorisi olacak.

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

İhtiyacınız olan malzemeler: Mutfaktaki en basit malzemelerle harikalar yaratmaya hazır mısınız?

İşte tarif için gerekenler:

-4 adet kalın kabuklu portakal
-2 su bardağı toz şeker
-2 su bardağı su
-Bulamak için: 1 çay bardağı toz şeker

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Kabukları doğrarken ince bir detay var. Portakalları güzelce yıkayıp elma dilimi gibi kalın şeritler halinde soyun. İçindeki o süngerimsi beyaz kısmı bıçakla hafifçe inceltin ama tamamen kazımayın; eğer o beyazlığı tamamen alırsanız şekerlemeniz piştiğinde taş gibi sert olur, yumuşaklığını kaybeder.

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Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

En kritik aşama: Acılığını alma işlemi

Portakal kabuğu şekerlemesi yaparken herkesin korktuğu o acı tadı yok etmenin tek bir sırrı var: Üç kez haşlamak. Kabukları tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyip 5 dakika kaynatın ve suyunu süzün. Bu işlemi tam 3 kez tekrarladığınızda o acılıktan eser kalmayacak.

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Şerbeti ocağa alıyoruz Ayrı bir tencerede ölçtüğünüz 2 su bardağı su ve 2 su bardağı toz şekeri kaynamaya bırakın. Şeker tamamen eriyip şerbet fokurdamaya başladığında, o acısını aldığınız haşlanmış portakal kabuklarını usulca tencerenin içine bırakın.

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Ocağın altını kısın ve ara sıra hafifçe karıştırarak yaklaşık 40-45 dakika kadar ağır ağır pişmeye bırakın. Kabuklar yavaş yavaş şeffaflaşmaya ve tenceredeki şerbet iyice koyulaşmaya başladığında kıvamını bulmuş demektir; ocağı kapatabilirsiniz.

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Kurutma işlemi için tepsiye alın

Pişen kabukları bir kevgir yardımıyla şerbetten süzerek alın ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye tek tek dizin. Burada en önemli nokta, sıcak kabukların birbirine değmemesi. Üst üste binerlerse birbirlerine yapışırlar. Oda sıcaklığında 4-5 saat, hatta vaktiniz varsa 1 gece kurumaya bırakın.

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Çikolata severleri unutmadık!

Eğer "Ben sadece şekerle yetinmem, kahvenin yanına çikolata da ararım" diyorsanız harika bir alternatifiniz daha var. Kuruyan portakal şekerlemelerinin yarısını benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya batırıp dondurabilirsiniz. Ortaya çıkan narenciye ve bitter uyumu efsane olacaktır.

Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Aylarca dayanır, bayatlamaz

Hazırladığınız bu doğal atıştırmalıkları ağzı kapalı cam bir kavanozda saklamak en doğrusu. Oda sıcaklığında, güneş görmeyen bir yerde 2 hafta; buzdolabında ise tam 1 ay boyunca tazeliğini ve o nefis yumuşaklığını koruyacaktır.

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Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor
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