Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

İşte tarif için gerekenler:
-4 adet kalın kabuklu portakal
-2 su bardağı toz şeker
-2 su bardağı su
-Bulamak için: 1 çay bardağı toz şeker
Kabukları doğrarken ince bir detay var. Portakalları güzelce yıkayıp elma dilimi gibi kalın şeritler halinde soyun. İçindeki o süngerimsi beyaz kısmı bıçakla hafifçe inceltin ama tamamen kazımayın; eğer o beyazlığı tamamen alırsanız şekerlemeniz piştiğinde taş gibi sert olur, yumuşaklığını kaybeder.
Portakal kabuğu şekerlemesi yaparken herkesin korktuğu o acı tadı yok etmenin tek bir sırrı var: Üç kez haşlamak. Kabukları tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyip 5 dakika kaynatın ve suyunu süzün. Bu işlemi tam 3 kez tekrarladığınızda o acılıktan eser kalmayacak.
Şerbeti ocağa alıyoruz Ayrı bir tencerede ölçtüğünüz 2 su bardağı su ve 2 su bardağı toz şekeri kaynamaya bırakın. Şeker tamamen eriyip şerbet fokurdamaya başladığında, o acısını aldığınız haşlanmış portakal kabuklarını usulca tencerenin içine bırakın.
Ocağın altını kısın ve ara sıra hafifçe karıştırarak yaklaşık 40-45 dakika kadar ağır ağır pişmeye bırakın. Kabuklar yavaş yavaş şeffaflaşmaya ve tenceredeki şerbet iyice koyulaşmaya başladığında kıvamını bulmuş demektir; ocağı kapatabilirsiniz.
Pişen kabukları bir kevgir yardımıyla şerbetten süzerek alın ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye tek tek dizin. Burada en önemli nokta, sıcak kabukların birbirine değmemesi. Üst üste binerlerse birbirlerine yapışırlar. Oda sıcaklığında 4-5 saat, hatta vaktiniz varsa 1 gece kurumaya bırakın.
Eğer "Ben sadece şekerle yetinmem, kahvenin yanına çikolata da ararım" diyorsanız harika bir alternatifiniz daha var. Kuruyan portakal şekerlemelerinin yarısını benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya batırıp dondurabilirsiniz. Ortaya çıkan narenciye ve bitter uyumu efsane olacaktır.
Hazırladığınız bu doğal atıştırmalıkları ağzı kapalı cam bir kavanozda saklamak en doğrusu. Oda sıcaklığında, güneş görmeyen bir yerde 2 hafta; buzdolabında ise tam 1 ay boyunca tazeliğini ve o nefis yumuşaklığını koruyacaktır.