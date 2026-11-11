Kahvenin yanına artık herkes bunu yapıyor! Üstelik sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

En kritik aşama: Acılığını alma işlemi

Portakal kabuğu şekerlemesi yaparken herkesin korktuğu o acı tadı yok etmenin tek bir sırrı var: Üç kez haşlamak. Kabukları tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyip 5 dakika kaynatın ve suyunu süzün. Bu işlemi tam 3 kez tekrarladığınızda o acılıktan eser kalmayacak.