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Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:49

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Kahveye bir tutam tuz eklemek ilk bakışta alışılmadık bir yöntem gibi görünse de, bu pratik dokunuşun fincandaki acılığı tamamen bastırarak lezzeti nasıl dengelediği gerçeği gözler önüne serildi.

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Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı
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Sert ve acı bir kahvenin tadını yumuşatmak için fincana şeker yerine tuz eklemek ilk bakışta kulağa tuhaf gelebilir. Ancak Vietnam'dan Kuzey Avrupa'ya kadar uzanan bu eski alışkanlığın ardında lezzeti değiştiren ilginç bir neden yatıyor.

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Kahveye tuz atmak yeni bir trend mi?

Kahveye tuz eklemek bugünün sosyal medya akımı değil; Vietnam ve Kuzey Avrupa'da uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Hatta Hindi adasında damadın bağlılık simgesi olarak tuzlu kahve içtiği gelenekler bile bulunur.

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Kahvedeki o rahatsız edici acılık kafeinden değil, doğrudan kavurma işleminden kaynaklanır. Uzmanlar, litreye yaklaşık 0,5 gram eklenen çok az miktardaki tuzun, tuzlu bir tat vermeden lezzeti ortaya çıkardığını belirtiyor. Bu prensip tıpkı "tuzlu karamel" mantığı gibi tatlılığı artırıp acılığı bastırır.

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Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Hangi kahve hangi tuzla içilmeli?

Hafif veya orta kavrulmuş kahvelere lezzeti bozmaması için tuz eklenmesi önerilmez.

Uygun türlerle eşleştirme rehberi şöyledir:

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Koyu kavrulmuş kahve: Kolay eriyen ince deniz tuzu veya kaya tuzu.

Buzlu kahve ve soğuk demleme: Dipte kalmaması için az miktarda ince tuz.

Latte ve cappuccino: Daha zengin katmanlar için gül tuzu veya Himalaya pembe tuzu.

Mocha: Denge sağlamak için tütsülenmiş tuz veya deniz tuzu gevrekleri.

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Kahveye çok fazla tuz eklemek ödem oluşmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Özellikle yüksek tansiyonu olan veya sodyum alımını sınırlandırması gereken kişilerin bu yöntemi denemeden önce mutlaka doktora danışması gerekir.

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Günün hangi saatinde içilmeli?

Tuzlu kahve içmek için en ideal zaman sabah saatleri veya egzersiz öncesidir. Küçük bir tutam tuzla hazırlanan kahve metabolizmayı tazelemeye destek olur. Ancak mide asidini tetiklememek için aç karnına büyük porsiyonlar içmekten kaçınmalı, uykunuzu etkilememesi için öğleden sonra ve akşam saatlerinde tüketmemelisiniz.

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

İnternette tuzun kafein kaynaklı gerginliği ve kortizol yükselmesini önlediği iddia edilse de klinik beslenme uzmanları bu etkilerin abartıldığını belirtiyor. Tuz acılığı azaltıp tadı yumuşatsa da anksiyeteyi dengeleyemez ve kafeinin adrenalin salgılatarak kalp çarpıntısı yapma gibi temel uyarıcı etkilerini ortadan kaldıramaz.

Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

En büyük hata nedir?

Kahvenin kendine ait bu değerli faydalarından yararlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur:

  • İçine katılan aşırı şeker ve krema, kahvenin tüm bu sağlık faydalarını tamamen dengeleyip yok edebilir.
  • Demlerken önce az miktarda tuz eklenmeli ve çok tuzlu olmamak için yavaş yavaş ayarlanmalıdır.

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Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı
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