Kahveye tuz koyanların bir bildiği varmış! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

Kahveye tuz eklemek bugünün sosyal medya akımı değil; Vietnam ve Kuzey Avrupa'da uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Hatta Hindi adasında damadın bağlılık simgesi olarak tuzlu kahve içtiği gelenekler bile bulunur.
Kahvedeki o rahatsız edici acılık kafeinden değil, doğrudan kavurma işleminden kaynaklanır. Uzmanlar, litreye yaklaşık 0,5 gram eklenen çok az miktardaki tuzun, tuzlu bir tat vermeden lezzeti ortaya çıkardığını belirtiyor. Bu prensip tıpkı "tuzlu karamel" mantığı gibi tatlılığı artırıp acılığı bastırır.
Hafif veya orta kavrulmuş kahvelere lezzeti bozmaması için tuz eklenmesi önerilmez.
Uygun türlerle eşleştirme rehberi şöyledir:
Koyu kavrulmuş kahve: Kolay eriyen ince deniz tuzu veya kaya tuzu.
Buzlu kahve ve soğuk demleme: Dipte kalmaması için az miktarda ince tuz.
Latte ve cappuccino: Daha zengin katmanlar için gül tuzu veya Himalaya pembe tuzu.
Mocha: Denge sağlamak için tütsülenmiş tuz veya deniz tuzu gevrekleri.
Kahveye çok fazla tuz eklemek ödem oluşmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Özellikle yüksek tansiyonu olan veya sodyum alımını sınırlandırması gereken kişilerin bu yöntemi denemeden önce mutlaka doktora danışması gerekir.
Tuzlu kahve içmek için en ideal zaman sabah saatleri veya egzersiz öncesidir. Küçük bir tutam tuzla hazırlanan kahve metabolizmayı tazelemeye destek olur. Ancak mide asidini tetiklememek için aç karnına büyük porsiyonlar içmekten kaçınmalı, uykunuzu etkilememesi için öğleden sonra ve akşam saatlerinde tüketmemelisiniz.
İnternette tuzun kafein kaynaklı gerginliği ve kortizol yükselmesini önlediği iddia edilse de klinik beslenme uzmanları bu etkilerin abartıldığını belirtiyor. Tuz acılığı azaltıp tadı yumuşatsa da anksiyeteyi dengeleyemez ve kafeinin adrenalin salgılatarak kalp çarpıntısı yapma gibi temel uyarıcı etkilerini ortadan kaldıramaz.
Kahvenin kendine ait bu değerli faydalarından yararlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur: