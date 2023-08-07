Kalaşnikoflu pusu: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi, beyaz bir araçtan yapılan Kalaşnikoflu saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana geldi. Yolda motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın önü, mesire alanı önünde pusu kuran saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, Kalaşnikoflu saldırganlar ateş açtı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana yere yığılırken motosiklet ise yol kenarına savruldu. Maslak'taki özel bir hastaneye götürülen Ateş ve Zana hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan gençlerin arkadaşı olan Burak E. de olayı görüp müdahale etmek istediği sırada açılan ateş sonucu elinden yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin beyaz bir araçla olay yerinden kaçtıkları kaydedildi. Polis ekipleri, yol kenarında 14 adet Kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.