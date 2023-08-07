Haberler Yaşam Haberleri Kalaşnikoflu pusu: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 8.8.2023

Kalaşnikoflu pusu: 2 ölü, 1 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Kalaşnikoflu pusu: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi, beyaz bir araçtan yapılan Kalaşnikoflu saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana geldi. Yolda motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın önü, mesire alanı önünde pusu kuran saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, Kalaşnikoflu saldırganlar ateş açtı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana yere yığılırken motosiklet ise yol kenarına savruldu. Maslak'taki özel bir hastaneye götürülen Ateş ve Zana hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan gençlerin arkadaşı olan Burak E. de olayı görüp müdahale etmek istediği sırada açılan ateş sonucu elinden yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin beyaz bir araçla olay yerinden kaçtıkları kaydedildi. Polis ekipleri, yol kenarında 14 adet Kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Akaryakıta zam üstüne zam
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi MİT ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı
AB ile ticarette yeni dönem: Bakan Ömer Bolat 'Uzlaştık' diyerek duyurdu
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Hasta olan eşini terk etti
SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalaşnikoflu pusu: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA