Kalbi yeniden atmıştı! Acı haber geldi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenicuma Mahallesi'nde bulunan Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Mehmet Aydın'ın vefatı, eğitim camiasını yasa boğdu. 57 yaşındaki öğretmenin ani ölümü, meslektaşları ve öğrencilerini derinden üzdü. Edinilen bilgilere göre sınıf öğretmeni Mehmet Aydın, dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Aydın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybeden deneyimli öğretmenden bir gün sonra acı haber geldi. Mehmet Aydın'ın vefatı, görev yaptığı okulda ve Trabzon eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

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