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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:33

Kalbi yeniden atmıştı! Acı haber geldi

Trabzon’da kalp krizi geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen 57 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehmet Aydın’dan bir gün sonra acı haber geldi. Temel Yaşar Çoruh İlkokulu’nda görev yapan Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kalbi yeniden atmıştı! Acı haber geldi
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenicuma Mahallesi'nde bulunan Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Mehmet Aydın'ın vefatı, eğitim camiasını yasa boğdu. 57 yaşındaki öğretmenin ani ölümü, meslektaşları ve öğrencilerini derinden üzdü. Edinilen bilgilere göre sınıf öğretmeni Mehmet Aydın, dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Aydın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybeden deneyimli öğretmenden bir gün sonra acı haber geldi. Mehmet Aydın'ın vefatı, görev yaptığı okulda ve Trabzon eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

#TRABZON
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Kalbi yeniden atmıştı! Acı haber geldi
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