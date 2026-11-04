Kaldırımda motosiklet çarptı 6 aylık bebeğini kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde 27 Ekim'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası faciaya neden oldu. Muhammed B. yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, önünde bulunan Serdar Ş. idaresindeki otomobin aniden sola döndü. Bunun üzerine Muhammed B. otomobile çarpmamak için motosikletini kaldırıma yöneltti. Ancak motosiklet, bu sırada kaldırımda yürüyen Aye Elkussun'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Bahçebaşı, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Aye Elkussun ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk muayenede 6 aylık hamile olduğu belirlenen kadının bebeğinin kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet sürücülerinin yapılan kontrollerinde alkole rastlanmadığı bildirildi. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü Serdar Ş. ile motosiklet sürücüsü Muhammed B. gözaltına alındı.