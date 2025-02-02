Kaligrafiler yetim kaldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Etem Çalışkan vefat etti. Sanatının öncülerinden olan Çalışkan Mersin'in Tarsus ilçesinde 1928'de dünyaya geldi. Mersin Lisesi'nin ardından Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Etem Çalışkan, hattat Emin Barın ve ressam Sabri Berker'in öğrencisi oldu, Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Emin Barın'ın asistanlığını yaptı. Gazeteciliğe ressam ve kaligraf olarak başlayan Çalışkan 1982'de emekli oldu. Emekli olduktan sonra "Türk Büyükleri"ni, SABAH Gazetesi'ne ise "Yunus Emre Divanı"nı hazırlayan usta sanatçı, 1980'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paralarını tasarladı. Çalışkan, 2005'te Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne, 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.