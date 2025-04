Kalkıştaki acelecilik ölüme götürmüş! Yeni aldığı paraşütü test etmek isterken kayalıklara çakılmışlar

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldan bu yana çeşitli firmalarda paraşüt katlama işiyle uğraşan ve ekmeğini kazanan 27 yaşındaki Tevfik Tek paraşüt tutkusu uğruna yamaç paraşütü uçuş dersleri de alarak T2 pilotu yani ticari tandem pilotu belgesi aldı.

"İLK KEZ ALDIĞI PARAŞÜTÜ TEST EDECEKTİ"

Aslen Eskişehirli olan ve uzun yıllardır Ölüdeniz'de çeşitli firmalarda yamaç paraşütü katlamacılığı yapan zaman zaman amatör uçuşlar da gerçekleştiren son 3 yıldan bu yana da yamaç paraşütü pilotu olmak için açılan sınavlara katılan ve başaran Tevfik Tek ticari tandem pilotu belgesine sahip oldu. Bu sezon ticari tandem pilotu olarak bir firmada çalışmak istediği öğrenilen Tevfik Tek satın aldığı yamaç paraşütünü ilk kez test etmek için yine Eskişehir'den paraşüt sevdalısı arkadaşı Mehmet Buğra Silen'i (22) de yanına alarak teleferik ile Babadağ'ın 1900 metrelik pistine çıktı. Birkaç yıldır Ölüdeniz'de ticari tandem pilotu olabilmek için antrenman uçuşları yaptığı öğrenilen başlangıç seviyesinde P2 belgesi bulunan Mehmet Buğra Silen ile Tevfik Tek Babadağ'ın 1900 metrelik pistine yeni aldığı ve test yapmak için ilk kez uçacağı yamaç paraşütünü yere sererek hazırlığa başladılar.

"PARAŞÜTÜN KULAK KISMI DÜĞÜMLENDİ"

İddialara göre, Tevfik Tek biraz acele ederek heyecanla bir an önce kalkış yapmak arzusuyla harekete geçti. Daha önceden pek çok kez prova uçuşu yapan 2 arkadaşa çevredeki paraşütçülerden biri havalanmaya kalkacakları anda frenlerin karmaşık olduğu şeklinde uyarı yapmasına rağmen seri bir prova denemesi içerisindeki Tevfik Tek ve Mehmet Buğra Silen acele ile kalkışa geçtiler. Pistten 50-60 metre yükselen paraşüt tutkunu 2 arkadaş 200 metre mesafede paraşütün kulak kısmı denilen bölümünün düğümlenmesi ve elde tutulan frenlerin karmaşık olması nedeniyle birden irtifa kaybedip, Patara kısmına kayalıklara düştüler.

"50-60 METREDEN ÇAKILDILAR"

Bu yıl ilk kez ticari tandem (ikili) pilotu uçuşlar yaparak para kazanmayı hayal eden Tevfik Tek ve ticari tandem pilotu hayalindeki Mehmet Buğra Silen'in 50-60 metre yükseklikten yedek paraşütü açamadan düşmelerini gören diğer pilotlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Babadağ'ında konuşlu bulunan UMKE ve sağlık ekibi kısa sürede 2 yamaç paraşütü sevdalısının yanına ulaşarak ilk acil yardımda bulundular. Tevfik Tek'e ilk müdahale olay yerinde yapılıp sedye ile ambulansa götürülürken, Tek hayatını kaybetti. Genç paraşüt tutkunu Mehmet Buğra Silen de kayalıklara çarpması sonucu olay yerinde can verdi. Her iki yamaç paraşütü pilotunun cesetleri UMKE ekipleri tarafından önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna oradan otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu ölümlü paraşüt kazası ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sürdürülürken, her 2 paraşüt tutkununun cenazelerinin Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.