Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

Kış mevsiminde kapı ve pencerelerin daha az açılması, ev içindeki nem oranının artmasına ve zamanla duvarlarda küf oluşmasına zemin hazırlayabilir. Rutubet kokusu ve ıslak camlar gibi sorunlarla mücadele edenler için kalorifer peteğinin üzerine koyulacak 1 kase özel karışım etkili bir alternatif sunuyor. Isının etkisiyle buharlaşan ve ortamdaki hava dengesini düzenleyen bu pratik uygulama, evdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Peki, bu yöntem nasıl hazırlanıyor ve hangi malzemeler kullanılıyor?