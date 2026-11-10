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Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:59

Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

Kış aylarında evlerde sıkça karşılaşılan nem ve küf sorununa karşı pratik bir çözüm dikkat çekiyor. Kalorifer peteğinin üzerine yerleştirilen basit bir kase karışım, yaşam alanlarındaki fazla nemi dengelemeye yardımcı oluyor. İşte evdeki havanın kalitesini artırmak için uygulayabileceğiniz o pratik yöntem...

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Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!
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Kış mevsiminde kapı ve pencerelerin daha az açılması, ev içindeki nem oranının artmasına ve zamanla duvarlarda küf oluşmasına zemin hazırlayabilir. Rutubet kokusu ve ıslak camlar gibi sorunlarla mücadele edenler için kalorifer peteğinin üzerine koyulacak 1 kase özel karışım etkili bir alternatif sunuyor. Isının etkisiyle buharlaşan ve ortamdaki hava dengesini düzenleyen bu pratik uygulama, evdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Peki, bu yöntem nasıl hazırlanıyor ve hangi malzemeler kullanılıyor?

Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

PETEĞİN ÜZERİNDEKİ KASENİN ETKİSİ

Kalorifer çalıştığında ortamdaki hava kurumaya başlar, ancak içerideki nem dengesizliği duvarlarda ve camlarda yoğuşmaya sebep olabilir. Peteğin üzerine koyulan su ve doğal bileşenler içeren kase, yükselen ısı sayesinde yavaşça buharlaşır. Bu buharlaşma, odadaki nem dengesini sağlayarak rutubet oluşumunu ve küf sporlarının yüzeylere tutunmasını zorlaştırır.

Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

GEREKLİ MALZEMELER

Bu basit nem dengeleyici karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 adet ısıya dayanıklı seramik veya cam kase

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı kaya tuzu veya karbonat

5-6 damla çay ağacı veya lavanta yağı (isteğe bağlı)

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Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ

Kaseyi Hazırlayın: Isıya dayanıklı cam veya seramik kaseye 1 su bardağı ılık suyu ekleyin.

Tuzu veya Karbonatı Ekleyin: Karbonat ya da kaya tuzunu suya ilave edip karıştırarak çözünmesini sağlayın. Bu maddeler havadaki kötü kokuları absorbe etmeye yardımcı olur.

Uçucu Yağ Ekleme: Ortama hoş bir koku yaymak ve antibakteriyel etki sağlamak için çay ağacı veya lavanta yağını ekleyin.

Peteğe Yerleştirin: Kaseyi aktif olarak çalışan kalorifer peteğinin üst kısmına güvenli bir şekilde yerleştirin.

Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

EVDEKİ HAVADAR ATMOSFER VE HİJYEN

Kaya tuzu ve karbonat içeren bu karışım, petekten yayılan sıcaklıkla birlikte odadaki havanın sirkülasyonunu olumlu etkiler. Çay ağacı yağı gibi doğal antiseptikler ise küf kokusunun önüne geçerek odada daha ferah bir atmosfer yaratır. Böylece kimyasal nem alıcılara gerek kalmadan doğal bir çözüm elde edilir.

Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI

Su Seviyesini Kontrol Edin: Kasedeki su ısı nedeniyle zamanla azalacaktır; 2-3 günde bir su seviyesini kontrol edip tazeleyin.

Kase Seçimi: Plastik kaplar ısıdan zarar görebileceği için mutlaka porselen, seramik veya cam kase tercih edilmelidir.

Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!

Düzenli Havalandırma: Bu yöntem nem dengesine yardımcı olsa da evinizi her gün en az 10-15 dakika havalandırmayı ihmal etmeyin.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Kaloriferin üzerine 1 kase koyun: Evlerdeki küf ve rutubeti bitiriyor!
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