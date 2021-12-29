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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Kamera kayıtlarını silmeye çalıştılar!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kamera kayıtlarını silmeye çalıştılar!
GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Asiye Ateş'e pitbull saldırısıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan site yöneticisi Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilen sevk yazısında ilginç bir detay dikkat çekti. Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edilen yazıda, "Delillerin henüz tam anlamıyla toplanmamış olması, bilhassa kamera kayıtlarına ulaşarak bu kayıtların silinmeye çalışılmasının bu bağlamda delillerin karartılması çabası olarak nitelendirilmesi, soruşturma konusu fiilin önemi göz önünde bulundurulduğunda tutuklama haksızlığa yol açmayacak mahiyettedir" denildi. Tanık ifadeleri, müşteki ek beyanı, siber araştırma tutanağı ve teknik analiz raporu gibi dosyaya yansıyan delillerin bulunduğu ifade edilen yazıda, şüphelilerin bu köpeklerle ilgili yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

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Kamera kayıtlarını silmeye çalıştılar!
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