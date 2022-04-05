Kameramanın görme yetisini kaybettiği olayda flaş gelişme: İki tutuklu sanık...

Olay 28 Ocak tarihinde Avcılar'da meydana geldi. Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan'ın kar yağışının etkili olduğu olay gününde, olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıktı. İddialara göre 3 kişinin seyir halindeyken kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Arslan, Servet ve Deniz Erdem'in bulunduğu araca arkadan çarptı. Araçtan inen Arslan, Servet ve Deniz Erdem ile Avcılar Belediyesinin 3 çalışanı arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü ve kavga sırasında Servet ve Deniz Erdem, kameraman Ercan Yüksel'in gözüne birçok kez vurdu. Yaralanan Yüksel tedavi altına alındı. Kavgadan aylar önce rahatsızlığı sebebiyle kornea nakli olan Yüksel, olay sonrası gözüne aldığı yumruk darbesinden dolayı görme yetisini yüzde 90 kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından müşteki sanık Arslan Erdem'in 'kamu görevlisini basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu olan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de 'basit yaralama' ve 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem ve Servet Erdem ile bulundukları cezaevinden geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.