Kamerunlu Narcisse Müslüman oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müslüman olan Kamerunlu Narcisse Notuom Defo için ihtida merasimi düzenlendi. Kamerunlu Narcisse Notuom Defo, Bandırma İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, İslam dinine dair açıklamalarda bulundu. Pehlivan, İslam'ın Allah katında yegâne din olduğunu vurgulayarak, Defo'nun yaklaşık 2 milyar Müslüman kardeşiyle birlikte olduğunu belirtti. Tören dua ve ihtida belgesinin takdimiyle sona erdi.