Haberler Yaşam Haberleri Kamerunlu Narcisse Müslüman oldu
Giriş Tarihi: 26.4.2024

Kamerunlu Narcisse Müslüman oldu

Kamerunlu Narcisse Müslüman oldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müslüman olan Kamerunlu Narcisse Notuom Defo için ihtida merasimi düzenlendi. Kamerunlu Narcisse Notuom Defo, Bandırma İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, İslam dinine dair açıklamalarda bulundu. Pehlivan, İslam'ın Allah katında yegâne din olduğunu vurgulayarak, Defo'nun yaklaşık 2 milyar Müslüman kardeşiyle birlikte olduğunu belirtti. Tören dua ve ihtida belgesinin takdimiyle sona erdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamerunlu Narcisse Müslüman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA