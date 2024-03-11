Kamil Altun projelerini açıkladı

AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun 2024-2029 yılları arasında Zonguldak için yapacakları projeleri açıkladı. Proje tanıtım toplantısı Kilimli İsmail Hakkı Güngör Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Zonguldak yönetim kurulu üyeleri, Kilimli İlçe Yönetimi AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti önceki dönem milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Uğur Recepkethüda ve çok sayıda partili ile Kilimli İlçesine bağlı bazı belediye başkan adayları katıldı.

AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Recep Kethüda yaptığı konuşmada, yapılamaz denilenleri yaptıklarını belirterek Kilimli'nin yüzde 99 doğalgaza kavuştuğunu hatırlattı.

Recepkethüda konuşmasında, "Bundan beş yıl önce, yola çıkarken her zaman bir sloganımız vardı. Terk edilen değil tercih edilen Kilimli. Sayın Kamil Altun'u Belediye Başkanımız yaptık. Allah razı olsun davamıza gönül veren vatandaşlarımızdan. Beş yıl önce projelerimizi sunduğumuzda 'Yapamaz' dediler! Bizler için de aynı şekilde yapılmaz denilenleri yaptık. Şu anda yüzde 99 oranında doğalgazımız var Kilimli'de. Kilimli'yi asfalt ile tanıştırdık. 30 bin ton asfalt döktük. Başkanımız çok daha fazlasını yaptı. Daha yapılacak çok şey var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olsun diyelim. Her zaman dediğimiz gibi yaparsa, Ak Parti yapar. Yaparsa Kamil Altun yapar" dedi.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş da konuşmasında, 1986 yılında Kilimli'de TTK'da çalıştığı zamanlar ile kıyaslama yaparak Kilimli'nin değişiminin göz kamaştırdığını ifade etti. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde Kuzey-Güney ayrımına tepki gösterdi. Kilimli Zonguldak ve Kozlu'nun ayrılmaz bütünlüğüne vurgu yaptı.

Alan konuşmasında, "Kilimli, Kozlu ve Zonguldak et tırnak gibi değil mi? Ayrı gayrımız yok. Yavaş yavaş Ankara'da kendimizi kabul ettirmeye başladık. Yavaş yavaş kamu dönüşümleri başladı. Aşılmaz denileni aştık yıkılamaz denilen engelleri yıktık. Bunları beraber yaptık. Ama bu dönem daha önemli. Kamil Başkanım ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik biz. Sizlere güvenerek verdik. Belki yüzden fazla Ali abi ve Kamil kardeşim Ankara'ya gittik. Zonguldak güzelleşsin, Kilimli gelişsin, Kozlu değişsin diye gittik. Dün Zonguldak siyasi tarihi için bana göre kara bir lekeydi. Birisi geldi dedi ki güneyden, kuzeyden, aşağıdan, yukarıdan dedi. Burada 81 vilayette bizim toprağımız. Zonguldaklısı, Devreklisi, Trabzonlusu, Rizelisi, Giresunlu, Kastamonu, Bartınlısı hepimiz et ve tırnak gibiyiz. Memleketler nereden geldi rahatsız etti bizi ilgilendiriyor mu. Biz kardeş kardeş yaşıyoruz. Ama ne yazık ki gene aynı zehirli dili kullandılar. Bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Buna müsaade ediyor muyuz? Biriz, beraberiz. Bakın ne diyoruz 2024'te inşallah Türkiye Yüzyılı ile beraber Zonguldak Yüzyılı başlayacak. Nasıl olacak? Biz bütün Zonguldak bütün hemşehrilerimizle beraber ne istiyoruz biliyor musunuz? Zonguldak'ı büyükşehir yapalım istiyoruz. Hizmet etmek istiyoruz. Zonguldak şemsiyesi altında hep beraber gururlandırmak istiyoruz. Vekillerimizi daha çok yoracağız. Ankara'ya daha çok gideceğiz. Memleketimizi 10 yıl hizmete aç bırakanlar yine yapacağız, edeceğiz diyorlar. Bunlara karnımız tok. Daha önce yapsaydınız" diye konuştu.

AK Parti önceki dönem milletvekili Hamdi Uçar, hizmet etmenin maliyetine değinerek merkezi hükümetin desteğinin olmadan hizmet etmenin çok zor olduğuna değindi. çar açıklamasında, "Bugün gerçekten çok samimi duygularla söylüyorum. Üç tane uzun adam Zonguldak'ta hizmetler yapıyor. Güzel projelere imza atıyor. Heyecanları var. Böyle bir şekilde Zonguldak'ta devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu Ankara'da Kilimli, Kozlu ve Zonguldak Belediye Başkanlarının hizmetlerin aksamaması için bakanlıklarda müdürlüklerde sürekli görüşme yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı, "31 Mart akşamı hemen akabinde 1 Nisan itibariyle Kilimli daha güzel olacak. Zonguldak çok güzel olacak. Türkiye çok güzel olacak. Hedefimiz ve amacımız budur. Başımızda bir lider var. Bu lider Recep Tayyip Erdoğan. Derlerdi ki üç tane uzun adam Ankara'ya gelirlerdi. Biz de milletvekilleri olarak üç tane kısa adam bunları karşılardık. Bunların istekleri bitmez. Kilimli, Kozlu, Zonguldak son beş yıldır Ankara'dan ayrılmadı Kamil Altun. Kilimli'ye hizmet için gecesini gündüzüne kattı. Yapılanları gençler için yaptı. Kilimli'nin kadınları için yaptı, esnafı için yaptı. Yollar, caddeler mahalleler, okullar, hizmet üzerine hizmet kattı. Ama Kilimli'ye bu yeterli mi? Yetmez. Kilimli bundan daha fazlasına layıktır. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek Ankara'ya daha çok gideceklerini daha çok isteyip daha çok alacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı, "2019'da şöyle demiştik. Terk edilen değiş tercih edilen Kilimli. Hepimizin hayali büyük diye hep beraber kapı kapı dolaşarak bu şehrin kaderini değiştirmek için yola çıkmıştık. 2012'de ilçe olmuş ama ilçe olduğunu hissetmemiş Kilimli'nin maalesef kaderine terk edilmiş bir köy havasından kurtulamamış bir hali vardı. Ancak buna da dur diyecek bir halkımız vardı. Bu anlamda bana verdiğiniz destek için hepinize çok tek tek teşekkür ediyorum. Tabii ki kıymetli annemizden, babamızdan helallik almıştık. Ailemizden, eşimizden helal kalmıştık. Kendimizi o kadar çok bu işe vermişiz ki. Sabah erken saatlerde evden çıkıyoruz. Ama Kilimli'nin gelişmesi, büyümesi için ailemizi ihmal ettik, var gücümüzle çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Hizmetlerimiz ile beraber on yıl aradan sonra nüfusumuz artmaya başladı. Şehri güzelleştiren tüm hemşerilerimiz artık geri dönüyor. Hedeflediğimiz tercih edilen Kilimli yolunda ilerliyoruz. Artık insanların gururla Kilimliliyim dediği bir yer olma yolunda gidiyoruz. Bunun için Ankara'ya daha çok gideceğiz. Bakanlıklarda yatacağız. Daha çok isteyeceğiz. Daha çok alacağız"