Haberler Yaşam Haberleri Kamışlı’da imha edilen rejimin mühimmat depolarındaki bir bomba Nusaybin’e isabet etti
Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:53 Son Güncelleme: 10.12.2024 17:38

Kamışlı’da imha edilen rejimin mühimmat depolarındaki bir bomba Nusaybin’e isabet etti

Suriye’nin Kamışlı kentinde rejime ait askeri taburda bulunan mühimmat depoları, dün gece düzenlenen bir hava saldırısıyla imha edildi. Şiddetli patlamaların ardından ateşlenen bir mühimmat, Mardin’in Nusaybin ilçesine isabet etti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kamışlı’da imha edilen rejimin mühimmat depolarındaki bir bomba Nusaybin’e isabet etti

Kamışlı'nın güneyindeki havaalanı yakınlarında bulunan rejim askeri taburunda meydana gelen patlamalar, bölgeyi sarsarken, Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir evin damına mühimmat düştü. Damda delik açan mühimmatın patlamasıyla mahallede yankılanan şiddetli ses, çevrede paniğe neden oldu.

Mühimmatın çarptığı damın yanı sıra çevredeki evlere de şarapnel parçalarının isabet etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Patlamaların ardından bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

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Kamışlı’da imha edilen rejimin mühimmat depolarındaki bir bomba Nusaybin’e isabet etti
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