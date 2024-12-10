Kamışlı’da imha edilen rejimin mühimmat depolarındaki bir bomba Nusaybin’e isabet etti

Kamışlı'nın güneyindeki havaalanı yakınlarında bulunan rejim askeri taburunda meydana gelen patlamalar, bölgeyi sarsarken, Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir evin damına mühimmat düştü. Damda delik açan mühimmatın patlamasıyla mahallede yankılanan şiddetli ses, çevrede paniğe neden oldu.

Mühimmatın çarptığı damın yanı sıra çevredeki evlere de şarapnel parçalarının isabet etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Patlamaların ardından bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.