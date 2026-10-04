Kampüsler dumansızlaşıyor

Tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'daki bazı üniversitelerde hayata geçirilen "Dumansız Kampüs" uygulamasıyla öğrencilerin tütün ürünlerinden uzak tutulması, sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve kampüslerin dumansız alanlara dönüştürülmesi hedefleniyor. Megakentteki bazı üniversitelerde uygulanmaya başlayan model, üniversite kampüslerinde tütün kullanımının yalnızca bireysel bir alışkanlık olarak değil, gençlerin sağlığını ve kampüs yaşamını doğrudan ilgilendiren bir konu olarak ele alınmasına yönelik adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Uygulama kapsamında kampüslerde tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin kurallar belirlenirken, öğrenciler ve üniversite personelinin sürece dahil edilmesi, tütün kullanımının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

5 YILDIR NEFES ALIYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) 21 Eylül 2021'de Senato kararıyla yürürlüğe giren "Dumansız Üniversite" uygulaması, tüm yerleşkelerde öğrenciler, akademik ve idari personel ile ziyaretçileri kapsayacak şekilde uygulanıyor. Uygulamayla tütün ürünü kullanmayan bireylerin pasif içiciliğe maruz kalmasının önüne geçilmesi, kullananların bu ürünlere erişiminin ve kullanımının zorlaştırılması, üniversite ortamında tütün kullanımının yaygınlaşmasının engellenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda üniversitedeki binaların tüm kapalı alanları ile Senato tarafından belirlenen sigara içme alanlarının dışındaki açık alanlarda, üniversiteye ait resmi ve servis araçlarının yanı sıra kampüs içerisindeki özel araçlarda da tütün ürünlerinin kullanımına izin verilmiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör