Kamu arazisine yapılan villa tarzı kaçak yapılar tespit edildi!

Kamuya ait taşınmazların korunması, vatandaşların ortak kullanımına sunulan alanların amacı dışında kullanılmasının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenişehir Kaymakamlığı önemli bir tespitte bulundu. Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 adet villa yapıldığı belirlendi. Kamuya ait mera alanında gerçekleştirilen bu yapılaşmaya ilişkin gerekli çalışmalar başlatılırken, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemleri tamamlandı.

KAMU ARAZİLERİNİN ŞAHSİ TASARRUF ALANI OLARAK GÖRÜLMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMİYOR

Mera alanları, yalnızca belirli kişi veya grupların değil, toplumun ortak değerleri arasında yer alan ve kamu yararı doğrultusunda korunması gereken alanlar olduğu belirtildi. Bu alanların amacı dışında kullanılması, işgal edilmesi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda yapılaşmaya konu edilmesi, kamu mülkiyetine ve toplumun ortak haklarına zarar verdiği ifade ediliyor.

KAMU HAKKINI KORUYAN ÇALIŞMA

Yenişehir Kaymakamlığının konuya ilişkin başlattığı çalışmalar, kamu arazilerinin korunması ve hukuka aykırı yapılaşmayla mücadele konusunda idarenin sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından da önem taşıdığı belirtildi. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar, kamu malının korunması konusunda tavizsiz ve kararlı bir idari yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Kaçak yapılaşmayla ile ilgili başlatılan işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının da devam edeceği hususuna dikkat çekildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör