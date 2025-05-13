Kamu görevlisini olarak tanıttılar! 116 vatandaşı dolandırdılar

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi.





25 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN



Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere toplam 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 84 kişi gözaltına alındı.





41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Operasyonlar sonucunda yakalanan 84 şüpheliden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 43 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.