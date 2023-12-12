Haberler Yaşam Haberleri Kamuda yerli siber güvenlik yazılımı atağı: Siber güvenlikte İsrail ve ABD menşeli ürünlere darbe
Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:31

Kamuda yerli siber güvenlik yazılımı atağı: Siber güvenlikte İsrail ve ABD menşeli ürünlere darbe

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 ay geride kalırken bu süreçte binlerce kadın ve çocuk katledildi. İsrail kuşatmasında başta ABD’li yazılım şirketleri bu ülkeye teknolojik destek sağlayarak Filistinlilerin katline ortak olurken, Türkiye bu anlamda önemli bir karara imza attı. Mevcutta kamuda siber güvenlik yazılımlarının yüzde 60’a yakını ABD ve İsrail menşeli şirketler tarafından sağlanırken, 2024 ilk çeyreğine kadar şirketlerin yerli yazılım ya da Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) kullanımına geçiş için yol haritası hazırlayarak bunu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunmaları gerekecek.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kamuda yerli siber güvenlik yazılımı atağı: Siber güvenlikte İsrail ve ABD menşeli ürünlere darbe

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlikte yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için harekete geçti.

Bu kapsamda, siber güvenlik alanındaki yerli ürün ve üreticiler desteklenirken çeşitli Ar-Ge çalışmaları ile güvenlik açıklarının tespiti, saldırıları önleme ve siber tehditlere karşı direnci artırmaya yönelik de çok sayıda çözüm uygulamaya alındı.

KAMUNUN TERCİHİ YERLİ YAZILIM OLACAK

Bundan 10 yıl öncesine kadar kamuda kullanılan yazılımların yaklaşık yüzde 90'ı ABD ve İsrail menşeli ürünlerden oluşurken, gerçekleştirilen projeler neticesinde bu oran yüzde 60'a kadar çekildi. 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı yerli ürüne geçti. Bazı yazılımların yerli muadillerinin olmaması bir dönem yabancı yazılım kullanımını mecbur kılarken, şimdi ise Türkiye siber güvenlik yazılımlarında dünyayla yarışır nitelikte ürünler üretti.
Son olarak İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılar Türkiye'de de boykot çağrılarını beraberinde getirirken, bu anlamda en büyük boykotlardan biri siber güvenlik yazılımı sektöründe gerçekleşecek.

2024 NİSAN AYINA KADAR RAPOR SUNACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 29 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge ile kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin yerlileşmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştı. Bu amaçla kritik kurumlar haricinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yazılım envanterlerinden hangilerini Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) muadilleriyle değiştirebileceklerine yönelik "yol haritası raporu" hazırlamaları ve 9 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne iletmeleri istenmişti. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşları yerli siber güvenlik yazılımlarına geçiş için Nisan 2024 tarihine kadar yol haritası belirleyerek bunu Cumhurbaşkanlığı'na sunacak.

YERLİ YAZILIMIN 30 KATI FİYAT İSTİYORLAR

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının eskiden kalma alışkanlıklar sebebiyle ABD ve İsrail menşeli yazılım firmaları ile çalışmaya devam ettikleri öğrenilirken, bu firmaların sunucu ihalelerinin içerisine siber güvenlik yazılımlarını da ilave olarak ekleyerek kurumlardan yıllık milyonlarca dolar siber güvenlik yazılımı lisans bedeli aldıkları öğrenildi. Yapılacak yeni düzenlemelerle siber güvenlik yazılımları için de sunucu haricinde ayrı ihaleler düzenlenmesinin sağlanması planlanırken, yerli yazılım firmaları ile aralarında yaklaşık 30 katlık bir maliyet farkı bulunan bu yabancı yazılımların kullanımının tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

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Kamuda yerli siber güvenlik yazılımı atağı: Siber güvenlikte İsrail ve ABD menşeli ürünlere darbe
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