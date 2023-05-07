Kamyon faciasında can kaybı 13’e yükseldi

Hatay'ın belen ilçesinde, önceki gün Topboğazı mevkisindeki rampada freni patlayan hafriyat kamyonunun önce bir TIR'a ardından da askere gidecek olan Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ı uğurlamak için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarpması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği kazada bilanço artıyor. 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığı kazada, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Ahmet Koyuncu'nun kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu da yaşamını yitirdi.Asker adayları Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ın yara almadan kurtulduğu kazada ölenlerin ise Ahmet Koyuncu'nun halası Hatice, halasının oğlu Hüseyin, amcası İbrahim, kuzeninin eşi Meryem, kuzeninin eşi Gülşen'in küçük oğlu Arda Koyuncu ve amcasının eşi Halime Yıldırım ile Abit Karaçal'ın akrabası Hediye Karaçar ve TIR şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı olduğu belirlendi. Kazada yanarak can veren 4 kişinin kimlikleri ise DNA testiyle belirlenecek. TIR şoförü Şeyhanlı'nın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.