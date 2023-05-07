Haberler Yaşam Haberleri Kamyon faciasında can kaybı 13’e yükseldi
Giriş Tarihi: 8.5.2023

Kamyon faciasında can kaybı 13’e yükseldi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kamyon faciasında can kaybı 13’e yükseldi
Hatay'ın belen ilçesinde, önceki gün Topboğazı mevkisindeki rampada freni patlayan hafriyat kamyonunun önce bir TIR'a ardından da askere gidecek olan Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ı uğurlamak için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarpması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği kazada bilanço artıyor. 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığı kazada, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Ahmet Koyuncu'nun kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu da yaşamını yitirdi.



Asker adayları Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ın yara almadan kurtulduğu kazada ölenlerin ise Ahmet Koyuncu'nun halası Hatice, halasının oğlu Hüseyin, amcası İbrahim, kuzeninin eşi Meryem, kuzeninin eşi Gülşen'in küçük oğlu Arda Koyuncu ve amcasının eşi Halime Yıldırım ile Abit Karaçal'ın akrabası Hediye Karaçar ve TIR şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı olduğu belirlendi. Kazada yanarak can veren 4 kişinin kimlikleri ise DNA testiyle belirlenecek. TIR şoförü Şeyhanlı'nın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan'a!
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyon faciasında can kaybı 13’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA