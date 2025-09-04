Kamyonet, TIR’a çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Kaza, Bulancak ilçesinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Giresun istikametinden Sarayburnu Camii mevkiinde seyir halinde olan İbrahim Yılmaz (47) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ayhan Sarıgül'ün (41) kullandığı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonette yolcu olarak bulunan Sevnur Yılmaz (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Yılmaz Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.