Kamyonet yol çalışması yapan iş makinasına çarptı: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mustafa Güngör kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güngör, kullandığı kamyonetle yol çizgisi çalışması yapan Muammer Yıldızbaş'ın kullandığı iş makinasına yandan çarptı. Kazada her iki şoför de araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarının içinde sıkışan her iki şoförü de kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin arından hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.