Kamyonla duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bahçelievler
'deki bir inşaat alanında kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında Mustafa Ç. yönetimindeki 34 NS 0958 plakalı kamyonla duvar arasına sıkışan inşaat işçisi Kenan Özkan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunan Kenan Özkan, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyon şoförü Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan Kenan Özkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan telsim alındı. Özkan'ın cenazesi öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi.
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Mete Efendioğlu - Editör