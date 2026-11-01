Haberler Yaşam Haberleri Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu 'zombi egzersizi' ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!
Giriş Tarihi: 1.11.2026 01:46

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu "zombi egzersizi" ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

Vücudumuzdaki kan damarlarının da tıpkı eski bir su borusu gibi zamanla paslanabileceğini biliyor muydunuz? Kulağa sıra dışı gelse de tıp dünyası, damarların yıpranma sürecini tam olarak bu kelimeyle tanımlıyor.

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Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!
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Japonya'nın tanınmış hekimlerinden Dr. Toshiro Iketani, modern yaşamın getirdiği stres, sigara ve yaşlanma gibi faktörlerin damarlarda "oksidatif stres" yani bir tür biyolojik paslanma yarattığını belirtiyor. Bu durum damarların sertleşmesine ve plak oluşumuna yol açarak kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

Dr. Iketani, vücudun kendi "pas sökücü" enzimlerini uyandırmak ve damarları yeniden esnek hale getirmek için evde sadece 4 dakikada yapabileceğiniz sıradan ama bir o kadar etkili bir yöntem öneriyor: Zombi Egzersizi!

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

YEMEKLERDEN SONRA SADECE 4 DAKİKA: 10 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞE BEDEL!

Kan şekerinin en çok yükseldiği an, yemekten sonraki 30 ila 60 dakikalık zaman dilimidir. "Kan şekeri fırlaması" olarak bilinen bu durum, damar yaşlanmasını doğrudan hızlandırır.

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Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

Dr. Iketani'nin geliştirdiği "Zombi Egzersizi", hem tansiyonu hem de kan şekerini aynı anda dengelemeye yardımcı oluyor. Normal bir yürüyüşten 2 ila 3 kat daha yoğun olan bu egzersizi günde sadece 4-5 dakika uygulamak, 10 dakikalık yürüyüşle aynı etkiyi sağlıyor.

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

VÜCUDUN KENDİ "PAS SÖKÜCÜ" TİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Dr. Iketani, gençken vücudumuzda bolca bulunan antioksidan enzimlerin (yani damar pasını temizleyen timin) yaşlandıkça zayıfladığını belirtiyor. Egzersiz yapıp nefes nefese kaldığımızda, vücutta geçici olarak zararlı oksijen molekülleri artıyor.

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

Vücut ise buna tepki olarak, tıpkı bir aşı mantığıyla çalışarak, ihtiyacından çok daha fazla antioksidan enzim üretmeye başlıyor. Yani zombi egzersizi, vücudun kendi savunma mekanizmasını uyandıran doğal bir aşı görevi görüyor.

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

ZOMBİ EGZERSİZİ NASIL YAPILIR?

Bu egzersizi her ana öğünden (kahvaltı, öğle, akşam) sonraki ilk yarım saat içinde yapmanız öneriliyor:

1. 1 Dakika Koşar Adım: Dik bir pozisyonda durun. Omuzlarınızı tamamen serbest bırakın ve kollarınızı aşağı doğru sarkıtın. Olduğunuz yerde hafifçe tempo tutarak koşar gibi yaparken, omuzlarınızı sırayla öne ve arkaya doğru (tıpkı bir zombi gibi gevşekçe) sallayın.

2. 30 Saniye Yürüme: Kollarınızı doğal bir şekilde sallayarak tempoyu düşürün ve olduğunuz yerde adım atın.

Bu iki adımı (1 dakika zombi koşusu + 30 saniye yürüme) 3 set halinde tekrarladığınızda toplamda yakaladığınız 4.5 dakikalık süre, damarlarınızı korumak için yeterli oluyor.

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

SADECE OLDUĞUNUZ YERDE ADIM ATMAK BİLE TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Japonya Ulusal Serebral ve Kardiyovasküler Merkez Araştırma Enstitüsü'nün de desteklediği çalışmalara göre, gün içinde yapılan hafif yukarı-aşağı ritmik hareketler (yerinde sayma veya hafif yürüyüşler) beyindeki tansiyon merkezini uyararak kan basıncını düşüren proteinleri harekete geçiriyor. Damarlar üzerindeki aşırı baskı azaldığında ise kan dolaşımı rahatlıyor ve vücudun erken yorulmasının önüne geçiliyor.

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

Ev içinde tuvalete veya mutfağa giderken bile bu "Zombi Yürüyüşü" temposunu alışkanlık haline getirmek, hareketsiz yaşamın damarlarımızda bıraktığı "pası" temizlemenize yardımcı olacaktır.

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

DÜZENLİ YAPILDIĞINDA DAMARLARINIZ GENİŞLİYOR

Bu egzersizi birkaç hafta boyunca düzenli olarak hayatınıza dahil ettiğinizde, kan akışı damar duvarlarına sürtünerek mucizevi bir süreci başlatıyor: Vasküler Remodelling (Damar Yeniden Yapılanması).

Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu zombi egzersizi ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

Damarlarınızın çapı genişliyor, kalbin üzerindeki yük azalıyor ve böylece hem kronik yorgunluktan kurtuluyorsunuz hem de tansiyonunuz kalıcı olarak dengeleniyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu "zombi egzersizi" ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!
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