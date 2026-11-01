Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu "zombi egzersizi" ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

Japonya'nın tanınmış hekimlerinden Dr. Toshiro Iketani, modern yaşamın getirdiği stres, sigara ve yaşlanma gibi faktörlerin damarlarda "oksidatif stres" yani bir tür biyolojik paslanma yarattığını belirtiyor. Bu durum damarların sertleşmesine ve plak oluşumuna yol açarak kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.
Dr. Iketani, vücudun kendi "pas sökücü" enzimlerini uyandırmak ve damarları yeniden esnek hale getirmek için evde sadece 4 dakikada yapabileceğiniz sıradan ama bir o kadar etkili bir yöntem öneriyor: Zombi Egzersizi!
Dr. Iketani'nin geliştirdiği "Zombi Egzersizi", hem tansiyonu hem de kan şekerini aynı anda dengelemeye yardımcı oluyor. Normal bir yürüyüşten 2 ila 3 kat daha yoğun olan bu egzersizi günde sadece 4-5 dakika uygulamak, 10 dakikalık yürüyüşle aynı etkiyi sağlıyor.
Dr. Iketani, gençken vücudumuzda bolca bulunan antioksidan enzimlerin (yani damar pasını temizleyen timin) yaşlandıkça zayıfladığını belirtiyor. Egzersiz yapıp nefes nefese kaldığımızda, vücutta geçici olarak zararlı oksijen molekülleri artıyor.
Vücut ise buna tepki olarak, tıpkı bir aşı mantığıyla çalışarak, ihtiyacından çok daha fazla antioksidan enzim üretmeye başlıyor. Yani zombi egzersizi, vücudun kendi savunma mekanizmasını uyandıran doğal bir aşı görevi görüyor.
Bu egzersizi her ana öğünden (kahvaltı, öğle, akşam) sonraki ilk yarım saat içinde yapmanız öneriliyor:
1. 1 Dakika Koşar Adım: Dik bir pozisyonda durun. Omuzlarınızı tamamen serbest bırakın ve kollarınızı aşağı doğru sarkıtın. Olduğunuz yerde hafifçe tempo tutarak koşar gibi yaparken, omuzlarınızı sırayla öne ve arkaya doğru (tıpkı bir zombi gibi gevşekçe) sallayın.
2. 30 Saniye Yürüme: Kollarınızı doğal bir şekilde sallayarak tempoyu düşürün ve olduğunuz yerde adım atın.
Bu iki adımı (1 dakika zombi koşusu + 30 saniye yürüme) 3 set halinde tekrarladığınızda toplamda yakaladığınız 4.5 dakikalık süre, damarlarınızı korumak için yeterli oluyor.
Japonya Ulusal Serebral ve Kardiyovasküler Merkez Araştırma Enstitüsü'nün de desteklediği çalışmalara göre, gün içinde yapılan hafif yukarı-aşağı ritmik hareketler (yerinde sayma veya hafif yürüyüşler) beyindeki tansiyon merkezini uyararak kan basıncını düşüren proteinleri harekete geçiriyor. Damarlar üzerindeki aşırı baskı azaldığında ise kan dolaşımı rahatlıyor ve vücudun erken yorulmasının önüne geçiliyor.
Ev içinde tuvalete veya mutfağa giderken bile bu "Zombi Yürüyüşü" temposunu alışkanlık haline getirmek, hareketsiz yaşamın damarlarımızda bıraktığı "pası" temizlemenize yardımcı olacaktır.
Bu egzersizi birkaç hafta boyunca düzenli olarak hayatınıza dahil ettiğinizde, kan akışı damar duvarlarına sürtünerek mucizevi bir süreci başlatıyor: Vasküler Remodelling (Damar Yeniden Yapılanması).