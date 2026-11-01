Kan damarları paslanabilir mi? Japon doktor bu "zombi egzersizi" ile kalbinizi korumanın yolunu açıklıyor!

ZOMBİ EGZERSİZİ NASIL YAPILIR?

Bu egzersizi her ana öğünden (kahvaltı, öğle, akşam) sonraki ilk yarım saat içinde yapmanız öneriliyor:

1. 1 Dakika Koşar Adım: Dik bir pozisyonda durun. Omuzlarınızı tamamen serbest bırakın ve kollarınızı aşağı doğru sarkıtın. Olduğunuz yerde hafifçe tempo tutarak koşar gibi yaparken, omuzlarınızı sırayla öne ve arkaya doğru (tıpkı bir zombi gibi gevşekçe) sallayın.

2. 30 Saniye Yürüme: Kollarınızı doğal bir şekilde sallayarak tempoyu düşürün ve olduğunuz yerde adım atın.