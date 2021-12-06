Kan grubu kartı nereden ve nasıl alınır? Sağlık ocağı kan grubu kartı veriyor mu?

Kan grubu kartı kan grubumuzun belirlenmesi için yapılan test sonucu oluşturulmaktadır. Mesela; yapılan test sonucu B RH Negatif kan grubu çıkan birinin kan grubu kartı bu bilgilerle oluşturulur. Bu kart kişinin kan grubunu kanıtlayan evrak yerine geçer. Kan grubu kartı belirli sağlık kuruluşlarından alınabilen karttır. Bazen iş, ehliyet ya da kurumlar için acil şekilde kan grubu kartı lazım olabilir. Kan grubu kartı nereden ve nasıl alınır? Sorusunun yanıtını hazırladık. Aile hekiminden kan grubu kartı alınır mı? İşte yanıtı…

KAN GRUBU KARTI NEREDEN ALINIR?

Kan grubu kartı sağlık kuruluşlarından rahatlıkla alınabilir. Türkiye'de kan grubu kartı veren yerler şu şekildedir:

Aile Sağlık Merkezleri (Sağlık Ocağı)

Devlet hastaneleri

Özel hastaneler

Kızılay

KAN GRUBU KARTI NASIL ALINIR?

Kan grubu kartı almak için önce gideceğiniz yeri seçmelisiniz. Sağlık Ocağı mı, özel hastane mi, devlet hastanesi mi, Kızılay mı?

AİLE SAĞLIK MERKEZİ KAN GRUBU KARTI

Eğer Sağlık Ocağından kan grubu kartı almak istiyorsanız;

Size en yakın Aile Sağlık Merkezine gidin. Kan grubu kartı alma nedeninizi belirterek başvurunuzu yapın. Sizden kan vermeniz istenecektir. Kanınız alındıktan sonra 1 saat içerisinde sonuç çıkmaktadır. Kan grubu kartınız oluşturulup size teslim edilir.

DEVLET HASTANESİ KAN GRUBU KARTI

Devlet hastanelerinden ücretsiz kan grubu kartı alabilirsiniz. Bunun içinde erken saatlerde gidip kan vermeniz gerekmektedir. Alınan kan örnekleri hastanenin yoğunluğuna göre 1-2 saat içerisinde ya da sabah gittiyseniz öğleden sonra çıkabilmektedir. Kan grubu kartınız oluşturulup teslim edilir.

ÖZEL HASTANELER KAN GRUBU KARTI

Özel hastanelerden kan grubu kartı alma işlemi kolaydır ve hızlı bir şekilde kan grubu kartınızı alabilirsiniz. Fakat özel hastaneler bu işlem için ücret almaktadırlar.

KIZILAY KAN GRUBU KARTI

Kızılay'a kan verdiğiniz takdirde size kan grubu kartınızı teslim edeceklerdir. Böylelikle hangi kan grubu olduğunuzu öğrenebilir hem de başvurular için gerekli kan grubu kartına sahip olursunuz.

KAN GRUBU KARTI E-DEVLET

Kan grubu kartı E-devlet üzerinde mevcut değildir. Kan grubu bilgileri e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi üzerinde yer almaktadır. e-Nabız hizmetine sadece e-Devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

EHLİYET İÇİN KAN GRUBU KARTI ŞART MI?

Ehliyet alabilmek için bazı evrakları tamamlamanız gerekir. Bu evraklardan biri de kan grubu kartıdır. Ehliyet almak isteyenler başvuru öncesi kan grubu kartlarını almalarını tavsiye ederiz.