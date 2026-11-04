Kan grubuyla ilgisi yokmuş! İşte sivrisineklerin sizi seçmesinin asıl nedeni!

FIU Biyomoleküler Bilimler Enstitüsü Direktörü Nörogenetik Uzmanı Matthew DeGennaro ise, insan derisinin binden fazla uçucu organik bileşik yaydığına dikkat çekerek, "Cilt mikrobiyomumuzun insani koku imzamızı tanımladığı artık çok net. Anlaşılan o ki her tür, bu koku imzasını çözmek için kendi evrimsel yolunu bulmuş," değerlendirmesinde bulundu.