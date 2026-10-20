Kan şekeri ölçümüne yerli ve milli alternatif

HİTİT Üniversitesi akademisyenleri, kan şekeri ölçümünde kullanılan ithal sensörlere alternatif geliştirmek için yürüttükleri 9 yıllık araştırmada enzimsiz sensör üretti. Prof. Dr. Faruk Gökmeşe yürütücülüğünde, Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ve Öğr. Gör. Dr. Büşra Cebeci'nin katılımıyla geliştirilen buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Sensör, 2026'da Şanlıurfa'da TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ISIF'26 Uluslararası Buluş Yarışması'nda altın madalya kazandı.

DAHA GÜVENİLİR ÖLÇÜM

Paladyum gibi soy metal özellikleri taşıyan malzemelerle geliştirilen sensörün neme ve oksijene dayanıklı, raf ömrü uzun ve daha güvenilir ölçüm yapabilen bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Patent süreci 5 yıl süren buluş, teknoloji hazırlık seviyesinde 4. aşamada bulunuyor. Araştırmacılar, sensörü yerli ve milli bir glikometre prototipine dönüştürmeyi hedefliyor. İHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör