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Giriş Tarihi: 30.6.2024

Kanada’dan Konya’ya sağlık turizmi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kanada’dan Konya’ya sağlık turizmi
4 yıl önce açılan Konya Şehir Hastanesi bölgesinin sağlık üssü olmasının yanı sıra uluslararası sağlık turizminde de her geçen gün etkisini artııyor. Kanada vatandaşı Majidi Abdul Qadir (34) burun eğriliği problemi için hastanenin uluslararası sağlık turizmi birimiyle iletişime geçti. Konya'ya gelen Qadir için ameliyat kararı verildi. Uzm. Dr. Mehmet Akif Alan ve ekibi tarafından ameliyata alınan Qadir, 3 saatlik başarılı geçen operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Qadir verilen hizmetten dolayı çok mutlu olduğunu, istediği tedaviyi en iyi şekilde aldığını belirterek hastane ekibine teşekkür etti.
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Kanada’dan Konya’ya sağlık turizmi
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