Kanalizasyon suyunu içme suyuna dönüştürüyorlar! Her damlayı yeniden kullanıyorlar

Dünyada kanalizasyon suyunu içme suyuna dönüştürmek mümkün mü?

Singapur bu yöntemi uygulayan tek ülke değil. ABD Çevre Koruma Ajansı, arıtılmış atık suyun içme suyu kaynağı olarak yeniden kullanılmasını potable water reuse olarak tanımlıyor. Bu yöntemin iki farklı uygulaması bulunuyor:

- Dolaylı içilebilir su geri kazanımı: Arıtılmış su önce göl, nehir, rezervuar veya yer altı suyu gibi doğal bir kaynağa aktarılıyor. Daha sonra yeniden arıtılarak içme suyu olarak kullanılıyor.

- Doğrudan içilebilir su geri kazanımı: İleri arıtma işlemlerinden geçirilen su, doğal bir su kaynağında bekletilmeden içme suyu sistemine veriliyor.