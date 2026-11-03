Kanalizasyon suyunu içme suyuna dönüştürüyorlar! Her damlayı yeniden kullanıyorlar

Kanalizasyona karışan suyun yeniden kazanılması için geliştirilen teknoloji, yalnızca suyu süzmekle kalmıyor; mikroskobik kirleticileri, bakterileri ve virüsleri farklı aşamalarda sudan uzaklaştırıyor. Singapur'un yıllardır uyguladığı bu yöntem, su kaynaklarını koruma ve dışarıdan su temin etme ihtiyacını azaltma hedefinin önemli parçalarından biri haline geldi.
Singapur'un 2002 yılında halka tanıttığı NEWater sistemi, atık suyu üç temel aşamadan geçirerek yüksek saflıkta geri kazanılmış suya dönüştürüyor. İlk aşamada mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon uygulanıyor. Bu işlemle sudaki mikroskobik parçacıklar ve bakteriler uzaklaştırılıyor.
İkinci aşamada ters ozmoz teknolojisi devreye giriyor. Yarı geçirgen özel membranlardan yüksek basınçla geçirilen suyun içindeki virüsler, ağır metaller, pestisitler ve diğer istenmeyen kirleticiler ayrılıyor. Son aşamada ise ultraviyole ışınları kullanılarak geride kalabilecek bakteri ve virüsler etkisiz hale getiriliyor.
Sistemin önemli ayrıntılarından biri, arıtılan suyun tamamının doğrudan evlerdeki musluklara gönderilmemesi. Singapur'da NEWater ağırlıklı olarak yarı iletken üretimi gibi yüksek saflıkta su gerektiren sanayi alanlarında ve binaların soğutma sistemlerinde kullanılıyor.
İçme suyu amacıyla değerlendirilen kısmı ise özellikle kurak dönemlerde rezervuarlara aktarılıyor. Burada mevcut ham suyla karıştırılan NEWater, geleneksel içme suyu arıtma tesislerinde yeniden işlenerek şebekeye veriliyor. Yani su, tüketiciye ulaşmadan önce bir arıtma aşamasından daha geçiyor.
Singapur'un ulusal su kurumu PUB, NEWater'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) içme suyu kalite kılavuzlarına ve ABD Çevre Koruma Ajansının standartlarına uygun olduğunu belirtiyor. Kurumun açıklamasına göre geri kazanılmış su bugüne kadar 150 binden fazla bilimsel testten geçirildi.
NEWater, 2002'de kamuoyuna tanıtıldığında halkın güvenini kazanmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde de vatandaşlara ikram edildi. Böylece atık sudan elde edilen suyun güvenli biçimde arıtılabileceği konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Dünyada kanalizasyon suyunu içme suyuna dönüştürmek mümkün mü?
Singapur bu yöntemi uygulayan tek ülke değil. ABD Çevre Koruma Ajansı, arıtılmış atık suyun içme suyu kaynağı olarak yeniden kullanılmasını potable water reuse olarak tanımlıyor. Bu yöntemin iki farklı uygulaması bulunuyor:
- Dolaylı içilebilir su geri kazanımı: Arıtılmış su önce göl, nehir, rezervuar veya yer altı suyu gibi doğal bir kaynağa aktarılıyor. Daha sonra yeniden arıtılarak içme suyu olarak kullanılıyor.
- Doğrudan içilebilir su geri kazanımı: İleri arıtma işlemlerinden geçirilen su, doğal bir su kaynağında bekletilmeden içme suyu sistemine veriliyor.
Dünya Sağlık Örgütü de belediye atık sularından güvenli içme suyu üretilebilmesi için kapsamlı arıtma, sürekli kalite takibi, risk yönetimi ve bağımsız denetim gerektiğini vurguluyor.
Singapur, sınırlı doğal su kaynakları ve yüksek su talebi nedeniyle uzun yıllardır alternatif su kaynaklarına yatırım yapıyor. Yağmur suyunu toplama, Malezya'dan su ithalatı, deniz suyunu arıtma ve atık suyu geri kazanma ülkenin su stratejisinin temel ayaklarını oluşturuyor.
NEWater da bu stratejinin önemli bir parçası. Singapur'un ulusal su kurumu PUB'un güncel açıklamasına göre ülkede dört NEWater tesisi faaliyet gösteriyor. Bu tesisler sayesinde daha önce atık olarak görülen su, yeniden ekonomiye ve su döngüsüne kazandırılıyor