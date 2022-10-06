Kandil Mesajları ve Sözleri 2022: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, görselli, dualı ve yeni Mevlid Kandili mesajları

Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşrikleri bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden yüce peygamberimizin, doğumu insanlık adına da ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)'in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu vesile ile tüm inananların Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, değerli halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşrikleri bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden yüce peygamberimizin, doğumu insanlık adına da ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)'in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu vesile ile tüm inananların Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, değerli halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.