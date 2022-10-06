Kandil Mesajları ve Sözleri 2022: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, görselli, dualı ve yeni Mevlid Kandili mesajları

Kandil mesajları ve sözleri 2022 burada… Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek. Mübarek kandil günü öncesinde "En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, görselli, dualı ve yeni Mevlid Kandili mesajları" araştırmaları başlarken vatandaşlar Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden sevdiklerine "Hayırlı Kandiller" dileklerini iletmek istiyor. İşte En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, görselli, dualı, yeni ve resimli Kandil mesajları ve sözleri…
KISA KANDİL MESAJLARI
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
UZUN KANDİL MESAJLARI
Mübarek gün ve gecelerin; hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Ne mutlu bizlere ki tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in doğduğu geceyi birlikte yaşamanın mutluluğu ve huzuru içerindeyiz. Peygamber Efendimizin doğumu, karanlıkları aydınlığa çevirirken, insanlığa rahmet ve güzellik sunmuştur. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi ile insanlık onurlandırılmıştır. O, bütün güzellikleri en kamil manada şahsında barındıran en güzel örnektir.
"Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun.
Bugün iki Cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah'ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlu doğum günü. 'Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim' diyen insanlığın örnek alacağı bir Peygamberin, ümmetine mazhar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler, Sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun...
Peygamber Efendimizin (SAV) alemleri teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alemlere rahmet olan Efendimiz, tebliğ ettikleri ve hayatıyla insanlığın karanlığını aydınlığa, cehaleti saadete çevirmiştir. Mevlid Kandili, O'nun kutlu hayatını ve dinimizin mübarek öğretilerini bir kez daha idrak etmek, nefsimiz hakkında tefekkür etmek için hepimiz adına bir fırsat olmalıdır. Toplum olarak büyük değer verdiğimiz mübarek gecelerde, ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin devamı için daha fazla dua etmeli, bu güzel gecenin önemini iyi değerlendirmeliyiz. Bu geceyi sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanlarla kucaklaşma için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Hayırlı kandiller diliyorum...
Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebinin doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlâkın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili peygamberimiz; gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşrikleri bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden yüce peygamberimizin, doğumu insanlık adına da ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)'in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu vesile ile tüm inananların Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, değerli halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşrikleri bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden yüce peygamberimizin, doğumu insanlık adına da ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)'in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu vesile ile tüm inananların Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, değerli halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
Hz. Muhammet, gönüllerin sultanı, cehalet asrını saadet asrına çeviren örnekliği ve rehberliği ile sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede, yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz, ülkemizin dirliği adına kabul olur. Bu duygularla idrak edilen Mevlid Kandili'nin tüm İslam Âlemine huzur, mutluluk getirmesini diliyor ve tüm halkımızın Mevlid Kandilini en kalbi duygularla kutluyorum.
Hz. Âdem'den başlayarak ilahi vahyi insanlara ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu olan Sevgili Peygamberimizin doğumunun yıl dönümü, tüm insanlığa hayır ve huzr getirsin.
Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed olmuştur. Mevlid Kandilimizin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesine vesile olması temennisi ile milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum.
Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammedin (sav) doğumunun kutlandığı, hayatı Onun ahlakıyla güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.
Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
EN GÜZEL RESİMLİ KANDİL MESAJLARI
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!
Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!
"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...
HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
DUALI, AYETLİ, HADİSLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.