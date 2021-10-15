Kandilli Rasathanesi’nden korkutan uyarı: Sular altında kalacak!

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, dünyada etkisi her gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği nedeniyle bazı çevresel değişimlerin yaşanabileceğini ifade etti. Tek, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin yükseleceği konusunda uyarılarda bulundu.



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜNYA TOPLUMUNU BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR"

Adil Tek, ikilim değişikliği ile beraber doğal afet olaylarının artacağını ve dünyayı büyük sorunların beklediğini söyledi. Tek, "İklim değişikliği son yıllarda hatta son 10, 15, 20 yılın en önemli sorunlarından biri haline geldi. İklim değişikliğinden kaynaklı olarak da çevremizde atmosferik olaylarda, özellikle atmosferde meydana gelen büyük değişiklikler var. Fırtınaları beraberinde yaşıyoruz. Soğuk hava dalgalarını zaman zaman yaşıyoruz ama bununla birlikte yine sıcak hava dalgaları da etkili oluyor. Orman yangınları peşinden gelen seller dünyayı iklim değişikliğinden bekleyen önemli süreçler var. Önümüzdeki yüzyıl içerisinde bu süreçler dünya toplumunu oldukça fazla etkileyecek. Bu etkilenmenin en önemli kısımlarından bazıları az önce söylediğimiz gibi sıcak hava dalgaları, fırtınalar, aşırı yağışlar olacak. Tabii bunun beraberinde getirdiği insanları etkileyecek olan sorunlar var. Beraberinde bazı bölgeler çok kurak olacak. Bununla ilgili olarak temiz su temininden tutun da gıda güvenliğine kadar, gıda teminine kadar büyük sorunlar dünya toplumunu bekliyor." ifadelerini kullandı.