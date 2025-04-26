Kandilli’den yeni açıklama: İstanbul’da 445 artçı oldu! İşte artçı depremlerin yoğunlaştığı nokta

"ARTÇI SARSINTILAR, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEKTİR"

İlgili depremi takiben 6'ncı dakikada tsunami uyarı mesajlarının ülkede AFAD'a, bölgede de sisteme üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletildiği bildirilen açıklamada, gözlemlerle tsunami uyarısının aletsel olarak teyit edildiği ve uyarının aynı gün 16.53 itibarıyla tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesajla sonlandırıldığı belirtildi.