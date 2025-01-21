"Kanlı Ocak" fotoğraf sergisi açıldı! Etkinliğe kamuoyunun önemli isimleri katıldı

"AZERBAYCAN O TARİHTE BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDI"

Ulusal liderin Moskova'daki Azerbaycan Temsilci Ofisine geldiğini ve Sovyet rejiminin kanlı politikasına karşı protesto ettiğini vurguladı ve Azerbaycan'ın o tarihte bağımsızlığını kazandığını belirtti.

TADIV Başkanı Aygün Attar, 20 Ocak'ı Azerbaycan tarihinin kahramanca bir sayfasının yazıldığı tarih olarak nitelendirerek, Azerbaycan'ın sadece bağımsızlığı için mücadele etmediğini, aynı zamanda Sovyet rejimi tarafından sömürülen Türk halklarına da bağımsızlığın yolunu açtığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, 20 Ocak trajedisinin yas günü olmasının yanı sıra aynı zamanda özgürlüğe giden yolun da başlangıcı olduğunu, şehitlerin kanının Sovyet imparatorluğunu çökerttiğini söyledi.