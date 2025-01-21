"Kanlı Ocak" fotoğraf sergisi açıldı! Etkinliğe kamuoyunun önemli isimleri katıldı

Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna şehit olan şehitlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 20 Ocak trajedisinin özünü anlatan bir filmin gösterildiğini bildirdi.
Büyükelçilik Danışmanı Eldar Aliyev, açılış konuşmasında, 20 Ocak 1990'da bağımsızlık için ayağa kalkan barışçıl halkın sesinin tüm dünyanın gözü önünde kana boğulduğunu kaydederek, çifte mücadeleye dikkat çekti.
"AZERBAYCAN O TARİHTE BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDI"
Ulusal liderin Moskova'daki Azerbaycan Temsilci Ofisine geldiğini ve Sovyet rejiminin kanlı politikasına karşı protesto ettiğini vurguladı ve Azerbaycan'ın o tarihte bağımsızlığını kazandığını belirtti.
TADIV Başkanı Aygün Attar, 20 Ocak'ı Azerbaycan tarihinin kahramanca bir sayfasının yazıldığı tarih olarak nitelendirerek, Azerbaycan'ın sadece bağımsızlığı için mücadele etmediğini, aynı zamanda Sovyet rejimi tarafından sömürülen Türk halklarına da bağımsızlığın yolunu açtığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, 20 Ocak trajedisinin yas günü olmasının yanı sıra aynı zamanda özgürlüğe giden yolun da başlangıcı olduğunu, şehitlerin kanının Sovyet imparatorluğunu çökerttiğini söyledi.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Zakir Avşar, 20 Ocak'ın özü ve Azerbaycan tarihindeki yeri üzerine geniş bir konuşma yaptı.
Konuyla ilgili Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Akkan Suver ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da konuşma yaptı.