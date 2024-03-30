Kanlı pusuda 3 kişi yaralandı

TRABZON'UN Of ilçesinde meydana gelen olayda; E.H. (21), M.A.Ş. (20) ve Ş.Ö.'ye (60) bir araçtan inen kişiler tarafından ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden 19 yaşındaki M.Ş.Ö. Jandarma ekiplerince olayda kullanılan aracın yanında yakalandı. Şüpheliler M.A.K. (19) ve M.M.K.'nın (23) yakalanması için çalışmalar sürüyor.