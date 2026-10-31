Kanser aşısından gen tedavilerine sağlıkta büyük hamle

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kurultayda Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, Kovid-19 aşısını bulan ve kanser aşıları üzerine çalışan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile bir araya geldim. Kurultaya 20'ye yakın ülkenin Sağlık Bakanı ve üst düzey yöneticileri de katıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu burada yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanlığı olarak bilim insanlarımızın yanında duruyor, fikirlerin ürüne, teknolojinin insanlığa faydaya dönüşmesi için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye, 1500'ü aşkın hastane, 1.5 milyonluk sağlık ordusuyla güçlü kapasiteye sahip. Bu güçlü altyapı ve tecrübeleri bilimsel araştırmalarla, üretimle daha ileriye taşıyoruz. Bilgiyi ürüne ve fikri değere dönüştürüyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda 'koruyan, geliştiren ve üreten sağlık' diyoruz" dedi.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİYORUZ

Bakan Memişoğlu, bugün gelinen noktayı ise şöyle anlattı: "Kendi tıbbi cihazlarımızı, aşı ve ilaçlarımızı geliştiriyor, yerli ürünlerimizi dünyaya ihraç ediyoruz. Solunum cihazlarımızı 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarımızı 18 ülkeye ulaştırıyoruz. Kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz, uluslararası 3 ödüle sahip kalp-akciğer makinemizi de ameliyatlarda kullanmaya başladık."

YERLİ ULTRASON CİHAZI

Türk bilim insanlarının ve mühendislerinin emeğini, artık hastalara şifa olarak ulaştırdıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Yerli mobil dijital röntgen cihazları ve ileri özelliklerle donatılan yoğun bakım monitörlerini kamu hastanelerinde hizmete aldık. Yerli ultrason cihazlarımız için üretim tesisimizi kuruyoruz, 2 yıl içinde kendi ultrasonumuzu üretmeye başlayacağız."

KANSER TEDAVİSİNDE YERLİ ÜRETİM

Aşı, ilaç ve biyoteknoloji alanlarında da çalışmaları büyüttüklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Yerli hepatit ve suçiçeği aşılarımızı kullanıma sunduk. 8 ayrı aşı için proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hücre ve gen tedavilerini kendi ülkemizde geliştirip uygulayabilir hale geldik. Yerli CAR-T hücre tedavisini birçok hastamıza başarıyla uyguluyoruz. Şimdi bu alandaki üretim ve araştırma kapasitemizi geliştirerek kendi tedavilerimizi dünyaya sunmayı hedefliyoruz" dedi.

DESTEK OLMAYA HAZIRIZ

TÜSEB aracılığıyla araştırmacıları ve girişimcileri desteklediklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Şehir hastanelerimizdeki 29 Teknoloji Transfer Ofisi'mizle sahadaki ihtiyaçları bilimsel çalışmalarla buluşturuyoruz. Sağlık alanında bir fikriniz varsa yola çıkın. Biz, o yolda sizinle birlikte yürümeye, önünüzü açmaya ve fikirlerinizi ürüne dönüştürmenize destek olmaya hazırız" dedi.

AZİZ SANCAR PROJESİNİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE VERDİ

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin tümörlerine yönelik geliştirdiği çalışmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verdiğini açıkladı. Projenin klinik çalışmaları, Aziz Sancar'ın liderliğinde TÜSEB Kanser Enstitüsü bünyesinde yürütülecek.