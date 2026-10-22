Kanser çalışmalarına devletten tam destek

Türkiye Kanser Enstitüsü bünyesinde dört bilim kurulu oluşturulmasına karar verildi. Bu kurullarda; kanserin toplumdaki dağılımı, risk faktörleri, önleyici yaklaşımlar, klinik araştırmalar, genetik özellikler, tümör bağışıklığı, kanser aşıları, hücresel tedaviler ve transplantasyon alanlarına odaklanacak.

GİRİŞİMCİYE DESTEK

Kanser alanındaki bilimsel çalışmalar yalnızca araştırma aşamasında değerlendirilmekle sınırlı kalmayıp sonuçların ürüne ve uygulamaya dönüştürülmesine yönelik iş birlikleri de desteklenecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör