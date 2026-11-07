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Giriş Tarihi: 07.11.2026

Kanser çetesi dosyasında 21 kişiye tutuklama

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Kanser çetesi dosyasında 21 kişiye tutuklama
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yurtdışından kaçak getirilen tarihi geçmiş kanser ilaçlarını, yeni ambalajlarla kutulayan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi tutuklandı. Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını ambalaj yenileyerek piyasaya süren devasa bir sahtecilik şebekesi çökertilmiş, 24 şüpheli gözaltına alınırken toplam işlem hacminin 650 milyon lirayı bulduğu saptanmıştı. Soruşturmada Cihan Pharma Ecza Deposu üzerinden Fındıkzade Eczanesi sahibi Şenay Tavşu'ya 15.4 milyon lira aktarıldığı saptandı. Şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi serbest bırakıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kanser çetesi dosyasında 21 kişiye tutuklama
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