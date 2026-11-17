Kanser tedavisinde kullanılan gelişmiş dış ışın radyoterapi olan dünyanın en ileri teknolojilerinden proton cihazı artık Türkiye'de. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulum ve test çalışmaları devam eden cihazın 2027'de hastaların hizmetine sunulacağını açıkladı. Bakanlığının bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunan Memişoğlu, şunları söyledi: "Son bir yılda, 8.2 milyon kanser taraması yaptık. İleri incelemeler sonucunda 21 bin 179 vatandaşımızda kanser tespit ettik, erken dönemde tedavilerine başladık. Buradan müjde vermek istiyorum, kanser tedavisinde kullanılan, dünyanın en ileri teknolojilerinden proton cihazı artık ülkemizde. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde kurulum ve test çalışmaları devam eden cihazımızı 2027'de hastalarımızın hizmetine sunacağız."

SAĞLIKTA HER GÜN DAHA İLERİ

6 AYDA 12.5 MİLYON RANDEVU: MHRS'de önemli düzenlemeler yapıldı. 2026 yılının ilk 9 ayında 12.5 milyon randevu oluşturuldu.

5 YENİ ŞEHİR HASTANESİ: Son 10 yılda, 42 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 28 şehir hastanesinin açılışı gerçekleştirildi. 11 şehir hastanemizin daha açılışına hazırlanıyoruz. 2027 yılında 5'i şehir hastanesi (İstanbul Sancaktepe, Denizli, Mardin, Rize, Sakarya) olmak üzere 46 hastane daha hizmete açılacak. Son bir yılda, 9 bin 540 yatak kapasiteli 34 hastanenin yapımı tamamlandı.

SEZARYEN AZALDI: Uzun yıllar sonra sezaryen oranları ilk kez azalma eğilimine girdi. Primer sezaryen oranında yüzde 12'lik düşüş oldu.

3 MİLYON KİŞİ TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

2025 yılında yaklaşık 3 milyon kişi sağlık hizmeti almak için ülkemizi tercih etti. Sağlık turizminde koordinasyonu ve denetimi güçlendirmek amacıyla USHAŞ ve ilgili mevzuat yeniden yapılandırıldı. Böylece sağlık turizminde daha etkin ve koordineli yapı oluşturuldu.