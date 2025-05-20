Kanyonda korkunç ölüm

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyonu'nda suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (19) arkadaşları ile birlikte kanyona gitti. Sarıkaya serinlemek için suya gireceği sırada ayağının kayması sonucu suya düştü. Bir süre sonra suda kaybolduğunun bildirilmesinin ardından, bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD, ekipleri sevk edildi. 7 saatlik arama çalışmaları neticesinde suya düşen talihsiz gencin cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.