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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Kanyonda mahsur kalan İHH ekibinden acı haber

İstanbul’dan Isparta’nın Sütçüler ilçesine eğitime gelen İHH ekibi kanyonda kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları sırasında dağlık bölgede eğitmen Sinan Yavuz’un cansız bedenine ulaşıldı

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kanyonda mahsur kalan İHH ekibinden acı haber
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İstanbul'dan arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyonu'na gelen ekiple gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı sırasında kayalıklardan düşen İHH eğitmeni Sinan Yavuz (42) hayatını kaybetti. Dün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkiinde İHH'dan 14 gönüllünün kayıp olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde 12'si profesyonel, 2'si amatör dağcı olan 14 kişilik grubun, önceki gün sabah saat 09.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nden yaya olarak Yazılı Kanyon'a hareket ettiği ve gece çıkış yapmaları planlanırken kendilerine ulaşılamadığı tespit edildi. İhbar üzerine en yakın AFAD ve jandarma ekipleri alarma geçti.

Gelişmelerin ardından bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD arama kurtarma ekipleri, jandarma arama kurtarma ekibi (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. 14 kişilik İHH gönüllüsünden eğitmen Sinan Yavuz'un kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yerleri dronla tespit edilen ve hayatta oldukları belirlenen 13 kişiyi kurtarma çalışmaları ise bölgenin kayalık ve sarp yapısı nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Kurtarma çalışmalarına bölgeye intikal eden 115 personel ve 32 araç ile devam ediliyor.

#ISPARTA #UMKE #AFAD #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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