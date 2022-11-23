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Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:17 Son Güncelleme: 23.11.2022 10:17

Kapadokya Gezilecek Yerler - Ürgüp Kapadokya'da Nerelere Gidilir, Ne Yapılır ve Kaç Günde Gezilir?

Kapadokya gezilecek yerler, özellikle yolu Nevşehir’e düşen kişilerin merak ettiği sorulardan birisidir. Güzel bir tatil planı yapacak kişiler, Ürgüp Kapadokya’da nerelere gidilir, ne yapılır ve burası kaç günde gezilir gibi sorulara cevap ararlar. Sevgililer için de romantik bir tatilin adresi olan Kapadokya’ya ne zaman gidilir veya Kapadokya’yı gezmek için kaç gün gerekir gibi sorular da önem kazanır. Bu yazımızda sizler için Kapadokya gezilecek yerler hakkında merak edilen bilgilere yer verdik.

Kapadokya Gezilecek Yerler - Ürgüp Kapadokya’da Nerelere Gidilir, Ne Yapılır ve Kaç Günde Gezilir?

Yerli yabancı pek çok turistin uğrak yeri olan Kapadokya Ürgüp'te gezilecek yerler çeşitlilik göstermiştir. Sevdikleriyle birlikte güzel bir tatil yapmak isteyenler için tercih edilen yerlerden birisi olan Kapadokya, Nevşehir'in il sınırları içerisinde bulunan bir yerdir. Doğal güzellikleriyle adını duyurmayı başaran Ürgüp Kapadokya'da nerelere gidilir, ne yapılır sorularının yanı sıra, burası kaç günde gezilir gibi sorular önem kazanmıştır. Doğası, tarihi ve efsaneleriyle hafızalara kazınan Kapadokya'ya gitmek isteyenler, buraya ne zaman gidilir sorusunu sorarlar. İster özel aracıyla isterse de turlarla Ürgüp Kapadokya'ya gelmek isteyen kişiler için Kapadokya gezilecek yerler çeşitlilik göstermiştir. Kapadokya'yı gezmek için kaç gün gerekir sorusu da burayı gezmek isteyenlerin araştırdığı sorular arasındadır.

Kapadokya Gezilecek Yerler

Nevşehir denildiğinde akla gelen ilk yerlerden birisi olan Kapadokya, gezilecek yerleri ile çeşitlilik gösteren bir yerdir. Nevşehir dışında, çevresindeki illeri de himayesi altına alan Kapadokya'da görülmesi gereken pek çok mekân bulunur. Peri bacaları denildiğinde akla gelen yerlerden birisi olan Kapadokya, Türkiye'nin popüler mekânlarından birisidir. Buraya gelecek çok sayıda kişi, bu doğa harikası mekânın gezilecek popüler yerlerini de araştırır. Ürgüp Kapadokya'da nerelere gidilir sorusuna cevap olarak aşağıdaki gezi yerleri verilebilir;

  • Peri Bacaları

  • Ihlara Vadisi

  • Devrent Vadisi

  • Saç Müzesi

  • Zelve Açık Hava Müzesi

  • Güray Müze

  • Çavuşin Eski Cami

  • Paşabağı

  • Güllüdere Vadisi

  • Kızılçukur Vadisi

  • Çavuşin Kilisesi

  • Vaftizci Yahya Kilisesi

  • Aşk Vadisi

  • Göreme Açık Hava Müzesi

  • Uçhisar Kalesi

  • Güvercinlik Vadisi

  • Temenni Tepesi

  • Asmalı Konak

  • Gomeda Vadisi

  • Üç Güzeller

  • Ortahisar Kalesi

  • Derinkuyu Yeraltı Şehri

  • Özkonak Yeraltı Şehri

  • Mazı Yeraltı Şehri

  • Kaymaklı Yeraltı Şehri

  • Taş Köprü

Kapadokya'ya Ne Zaman Gidilir?

Kapadokya'ya seyahat edecek kişiler, buraya ne zaman gidilir sorusunu internette yoğun bir şekilde araştırmıştır. Sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirmek ve tatilin tadını çıkarmak isteyenler için, en uygun zaman sezon başlangıcı ve sezon bitimleridir. Kapadokya için en uygun zamanlar bu durumda ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir. Bu iki mevsimde hava genellikle yağmurludur. Mayıs, Haziran veya Eylül, Ekim ayları da burayı gezmek için tercih edilebilir. Hava durumundan ötürü bu zamanlar sizin daha eğlenceli bir tatil yapmanıza yardımcı olacaktır.

Kapadokya'yı Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir?

Kapadokya'yı gezmek için kaç gün gerekir sorusu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Geniş bir alanı kaplayan Kapadokya'da gezilip görülmesi gereken pek çok yer vardır. Hem tarihiyle hem de doğal güzellikleriyle sizlere kapı açan bu Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya'da gezi için en az 4-5 gününüzü ayırmanız doğru olacaktır. Ayrıca Kapadokya'da müze kartı kullanılan yerler için, Türkiye'nin her yerinde geçerli olan müze kartını elde ederek buraya ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Sevdikleriyle birlikte burayı seyahat etmeyi düşünen kişiler, Kapadokya'da neler yapılır sorusunu da planlarının arasına koyacaktır. Kapadokya'ya gelecekler, buranın önemli bir simgesi olan atlara binebilir, birbirinden renkli meşhur balonlarına binip gökyüzüne kanatlanabilir ve muazzam resimler yakalayabilir. Kamp yapmak isteyenler için de Kapadokya'da uygun yerler mevcuttur.

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Kapadokya Gezilecek Yerler - Ürgüp Kapadokya'da Nerelere Gidilir, Ne Yapılır ve Kaç Günde Gezilir?
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