KAPADOKYA'NIN DOĞAL DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR

Kaya düşmelerinin bölgenin doğal oluşum ve aşınma sürecinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Dinçer, bugün turistlerin hayranlıkla ziyaret ettiği vadilerin de geçmişte yaşanan aşınma ve kaya kopmalarıyla şekillendiğini anlattı. Zelve Vadisi'nde bazı alanlarda kaya hareketliliğinin halen devam ettiğini kaydeden Dinçer, Kapadokya'nın sürekli değişen ve kendini yenileyen bir coğrafya olduğunu vurguladı. Tüf ve ignimbritlerin suyla temas ettikçe dayanımını kaybedebildiğini belirten Dinçer, özellikle ani ve yoğun yağışlarda kaya oluşumlarının içerisindeki su birikiminin tehlikeyi artırabildiğini ifade etti. Kapadokya'nın doğal güzelliklerinin korunması kadar bu jeolojik değişimin oluşturduğu risklerin doğru yönetilmesinin de büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör