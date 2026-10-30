Kapadokya’da peribacası çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti: Feci olayı 5 bilirkişi inceleyecek

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK

Diğer yandan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Başsavcılık talimatıyla, çökmenin teknik nedenlerini, ihmal veya doğal afet boyutunu incelemek üzere alanda görev yapacak 5 ayrı bilirkişi tayin edildi. Bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda adli sürecin seyri netleşecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör