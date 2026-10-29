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Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:13

Kapadokya’daki peribacaları neden çöküyor? Milyonlarca yılda oluşan yapıları tehdit eden nedenler

Kapadokya'nın simgesi peribacaları, rüzgârın ve suyun milyonlarca yıl boyunca şekillendirdiği eşsiz doğal oluşumlar arasında yer alıyor. Ancak bu sıra dışı kaya yapıları zamanla aşınıyor, çatlıyor ve bazı durumlarda parçalanarak çökebiliyor. Göreme'de 29 Ekim 2026'da yaşanan peribacası çökmesi de doğal oluşumların hangi koşullarda zarar görebildiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

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Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?
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Milyonlarca yılda şekillenen peribacaları, nasıl oluyor da bir anda çökebiliyor? Kapadokya'nın simgesi haline gelen bu sıra dışı yapılar, dışarıdan sağlam görünse de yağmur suları, rüzgâr ve sıcaklık farkları nedeniyle sürekli aşınıyor. Özellikle tepelerindeki koruyucu kaya tabakasının zarar görmesi, bu doğal oluşumların kaderini değiştirebiliyor.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

PERİBACALARI NASIL OLUŞUYOR?

Peribacalarının oluşumunda milyonlarca yıl önce bölgede yaşanan volkanik faaliyetler önemli rol oynuyor. Erciyes, Hasan Dağı ve çevredeki diğer volkanlardan yayılan malzemelerin oluşturduğu kaya tabakaları, uzun zaman içinde yağmur, rüzgâr ve yüzey sularının etkisiyle aşındı. Daha yumuşak kayaçların aşınmasıyla geride kalan sert bölümler, peribacalarının kendine özgü şeklini ortaya çıkardı.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

TÜBİTAK Bilim ve Teknik'te yayımlanan jeolojik değerlendirmeye göre peribacalarının biçimini; kayaçların sertliği, tabakaların özellikleri, çatlakların yönü, arazinin eğimi ve yüzey sularının hareketi gibi faktörler belirliyor. Yani her peribacası, bulunduğu konuma ve kaya yapısına bağlı olarak farklı hızlarda aşınabiliyor.

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Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

Peribacalarının çökmesine neden olan 5 etken

1. Şiddetli yağış ve sel suları

Yağmur suları, özellikle eğimli yamaçlarda hızla akarak yumuşak kaya tabakalarını aşındırabiliyor. Şiddetli yağış, zemindeki malzemenin hareket etmesine ve kaya parçalarının kopmasına yol açabiliyor. Göreme'de 29 Ekim'de yaşanan olayla ilgili ilk haberlerde de şiddetli yağış sonrası toprak kayması ve kaya düşmesi bildirildi. Ancak çökmenin tüm teknik nedenlerinin belirlenmesi için inceleme sonuçları esas alınmalı.
Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

2. Kayaçlardaki çatlaklar

Kaya kütlelerinde zamanla oluşan çatlaklar, suyun iç bölümlere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu çatlakların genişlemesi, kaya parçalarının ana kütleden ayrılmasına neden olabiliyor. Çatlakların konumu ve derinliği, oluşumun dayanıklılığını etkileyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

3. Sıcaklık farkları ve donma-çözülme

Kaya çatlaklarına giren su, soğuk havalarda donup çözüldükçe çatlakların genişlemesine katkıda bulunabiliyor. Bu süreç tekrarlandığında kaya yüzeylerinde parçalanma görülebiliyor. Etkinin büyüklüğü, kayanın yapısına ve yerel iklim koşullarına göre değişiyor.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

4. Sert ve yumuşak tabakaların farklı aşınması

Peribacalarının üst kısmındaki daha dayanıklı kaya tabakaları, alttaki yumuşak bölümleri bir süre koruyabiliyor. Ancak bu koruyucu bölüm aşındığında veya koptuğunda alt kısımlar dış etkenlere daha açık hale gelebiliyor. Her peribacasında bu yapının aynı olmadığı da unutulmamalı.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?
5. İnsan etkisi ve çevresel baskılar

Uygunsuz müdahaleler, kaya yüzeylerine zarar verilmesi ve yoğun turizm baskısı, hassas doğal oluşumların korunmasını zorlaştırabiliyor. UNESCO da Kapadokya'daki kaya oluşumlarının doğal aşınmanın yanı sıra turizm ve gelişme baskılarından etkilenebildiğine dikkat çekiyor.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

PERİBACALARININ TEPESİNDEKİ KAYA NEDEN ÖNEMLİ?

Peribacalarının bir bölümünde görülen şapka biçimindeki üst kaya, alttaki daha yumuşak tabakaların aşınmasını yavaşlatabiliyor. Bu sert tabaka, peribacasının karakteristik biçiminin oluşmasına katkıda bulunuyor. Ancak üst bölümün dayanıklılığı tek başına yapının sonsuza kadar ayakta kalacağı anlamına gelmiyor.

Yağış, çatlaklar ve kayaçların yapısındaki farklılıklar zaman içinde tüm oluşumu etkileyebiliyor. Bu nedenle bir peribacasının ne kadar dayanıklı olduğu yalnızca dış görünüşüne bakılarak kesin biçimde belirlenemiyor.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

KAPADOKYA'DAKİ RİSKLİ PERİBACALARI İÇİN NE YAPILIYOR?

Kapadokya'da doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Anadolu Ajansının 24 Eylül 2026 tarihli haberine göre, Göreme'de çevresel koşullar, zaman, iklim ve insan etkisi nedeniyle onarıma ihtiyaç duyan beş peribacasındaki çalışmaların son aşamasına gelinmişti. Kapadokya Alan Başkanlığı, risk oluşturabilecek diğer oluşumların da değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınacağını bildirmişti.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

PERİBACALARI TAMAMEN YOK OLABİLİR Mİ?

Peribacaları değişmez yapılar değil; onları ortaya çıkaran aşınma süreci bugün de devam ediyor. Bazı oluşumlar zaman içinde parçalanıp ortadan kalkabilirken aynı doğal süreçler yeni kaya şekillerinin gelişmesini de sağlayabiliyor. UNESCO, Kapadokya'nın olağanüstü görünümünün büyük ölçüde erozyonla şekillendiğini ve doğal aşınmanın kültürel miras açısından da risk oluşturabildiğini belirtiyor.

Kapadokya’nın simgesi peribacaları sonsuza kadar ayakta kalmayacak! Doğa bu yapıları nasıl değiştiriyor?

Kapadokya'daki her peribacasının yakın zamanda çökeceğini söylemek doğru değil. Risk; kayaç yapısı, çatlaklar, bulunduğu arazi ve çevresel koşullar gibi unsurlara bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle bölgenin korunmasında bilimsel incelemeler, riskli alanlarda güvenlik önlemleri ve düzenli bakım çalışmaları öne çıkıyor.

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Kapadokya’daki peribacaları neden çöküyor? Milyonlarca yılda oluşan yapıları tehdit eden nedenler
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