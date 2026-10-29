Kapadokya’daki peribacaları neden çöküyor? Milyonlarca yılda oluşan yapıları tehdit eden nedenler

PERİBACALARININ TEPESİNDEKİ KAYA NEDEN ÖNEMLİ?

Peribacalarının bir bölümünde görülen şapka biçimindeki üst kaya, alttaki daha yumuşak tabakaların aşınmasını yavaşlatabiliyor. Bu sert tabaka, peribacasının karakteristik biçiminin oluşmasına katkıda bulunuyor. Ancak üst bölümün dayanıklılığı tek başına yapının sonsuza kadar ayakta kalacağı anlamına gelmiyor.

Yağış, çatlaklar ve kayaçların yapısındaki farklılıklar zaman içinde tüm oluşumu etkileyebiliyor. Bu nedenle bir peribacasının ne kadar dayanıklı olduğu yalnızca dış görünüşüne bakılarak kesin biçimde belirlenemiyor.