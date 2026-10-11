Haberler Yaşam Haberleri Kapalıçarşı’da hayali altın ticaretiyle kara para aklama iddiası!
Giriş Tarihi: 11.10.2026 11:09

Kapalıçarşı’da hayali altın ticaretiyle kara para aklama iddiası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran iş insanı A.U., Kapalıçarşı’daki kuyumcuların tefecilikten gelen parayı komisyon karşılığında hayali altın alışverişi ile akladıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu yöntemle yaklaşık 100 milyon lira paranın aklandığını ileri süren A.U., tefecilerden aldığı 100 milyon lirayı faiziyle 200 milyon lira olarak geri ödediğini, ödemeleri iban üzerinden yaptığını ve açıklama kısmına ise ‘altını elden teslim aldım’ açıklaması yazdığını anlattı. Hiçbir kuyumcudan ya da döviz bürosundan gönderdiği paraların karşılığında altın satın almadığını öne süren iş insanı, altın alışverişinin gerçek bir ticari faaliyet olmadığını, tefecilikten elde edilen kara paranın bu şekilde aklandığını iddia etti.

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kapalıçarşı’da hayali altın ticaretiyle kara para aklama iddiası!
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Whatsapp mesajlarının ekran görüntülerini de savcılığa delil olarak sunan iş insanı, 2 isim ve 3 şirket ile ilgili şikayette bulundu. Ayrıca Kapalıçarşı'da bulunan şüpheli kuyumcuların güvenlik kamera kayıtları ile HTS kayıtlarının incelenmesini talep edildi.

Avukat Sena Tuhan tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, "Müvekkilim özel okulları olduğu dönemde nakde ihtiyaç duydu. Bunun üzerine araştırmaları neticesinde tefecilik yapan Mustafa Altınsoy'a ulaştı. Altınsoy ise aylık yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen faiz oranları ile yaklaşık 100 milyon lira borç verdi. Müvekkil, o dönem maddi sıkışıklığı sebebiyle parayı almak durumunda kaldı. Şüpheli, bu süreçte kendi IBAN hesabı dışında başka hesaplara yönlendirerek suça konu paraları müvekkilimden temin etti. 100 milyon lira borç 200 milyon lira olarak ödendi. Kuyumculardaki altın alımlarının yüz yüze yapılması ve vatandaşların işlem esnasında kimlik kartı vermesi zorunlu olduğu halde, bu denli yüksek bir altın alışverişi müvekkilimi hiç görmeden ve kimlik bilgilerini istemeden, online yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi.

#KAPALIÇARŞI
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Kapalıçarşı’da hayali altın ticaretiyle kara para aklama iddiası!
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