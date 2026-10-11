Kapalıçarşı’da hayali altın ticaretiyle kara para aklama iddiası!

Whatsapp mesajlarının ekran görüntülerini de savcılığa delil olarak sunan iş insanı, 2 isim ve 3 şirket ile ilgili şikayette bulundu. Ayrıca Kapalıçarşı'da bulunan şüpheli kuyumcuların güvenlik kamera kayıtları ile HTS kayıtlarının incelenmesini talep edildi.

Avukat Sena Tuhan tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, "Müvekkilim özel okulları olduğu dönemde nakde ihtiyaç duydu. Bunun üzerine araştırmaları neticesinde tefecilik yapan Mustafa Altınsoy'a ulaştı. Altınsoy ise aylık yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen faiz oranları ile yaklaşık 100 milyon lira borç verdi. Müvekkil, o dönem maddi sıkışıklığı sebebiyle parayı almak durumunda kaldı. Şüpheli, bu süreçte kendi IBAN hesabı dışında başka hesaplara yönlendirerek suça konu paraları müvekkilimden temin etti. 100 milyon lira borç 200 milyon lira olarak ödendi. Kuyumculardaki altın alımlarının yüz yüze yapılması ve vatandaşların işlem esnasında kimlik kartı vermesi zorunlu olduğu halde, bu denli yüksek bir altın alışverişi müvekkilimi hiç görmeden ve kimlik bilgilerini istemeden, online yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi.