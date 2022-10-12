Kapan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve kaç yılında çekildi? Kapan filmi bu akşam TV’de!

Seyid Çolak tarafından yazılıp yönetilen Kapan filmi bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın tek düze giden hayatlarının aralarından birisinin kaybolmasıyla değişimini konu alıyor. Farklı konusuyla ilgi gören bu yapımla ilgili olarak "Kapan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve kaç yılında çekildi?" soruları yanıt arıyor. İşte Kapan filmine dair merak edilen o detaylar.

KAPAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın tek düze giden hayatları aralarından birisinin nedeni bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişime uğrar. Üstelik nereden geldiği bilinmeyen vahşi kurdun adada yavrulayıp, kendine yaşam alanı açmaya çabalaması da arkadaşlar arasında gittikçe yükselen bir gerilime neden olur.

KAPAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kapan filminin oyuncu kadrosunda; Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Sami Aksu yer alıyor.

KAPAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımın kış çekimleri Çıldır Gölü'nde, yaz çekimleri ise bu yaz Eğirdir Gölü'nde yapılmıştır.