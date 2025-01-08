Kapıkule’de 5 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR, şüphe üzerine arama yapıldı. Tonlarca kağıt yüklü TIR'da Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından x-ray taramasına yönlendirilen araçta detaylı arama yapıldı.

ARACIN TABANINA ÖZEL BÖLÜME GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan detaylı taramada 23 ton yüklü kağıtların altındaki bir bölümde yoğunluk görüldü. Gümrük Muhafaza ekiplerinin yoğunluğa dikkat çekmesi üzerine tonlarca kağıt araçtan boşaltıldı. Ekipler, 23 ton kağıt TIR aracından İndirildikten sonra dorsenin tabanında demir levhalar olduğunu gördüler. Demir levhalar kaldırıldığında ise 2 metre boyunda 140 santim eninde, 13 santim derinliğindeki boşlukta, bin 526 adet cep telefonu ve 290 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

Ele geçirilen cep telefonlarının piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü işlemlerinin ardından sorgusu için Edirne Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.