Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Kış aylarında ısıtıcılarınızı saatlerce çalıştırmanıza, termostatların yüksek dereceleri göstermesine rağmen evdeki o soğuk hissini bir türlü kıramıyor musunuz? Sorunun kaynağı sandığınızdan çok daha küçük bir detayda gizli olabilir.
Merdiven boşluğu, garaj veya bina girişinden sızan soğuk hava, kapı altlarından zemine yayılarak odanın içine sızıyor. "Isı köprüsü" adı verilen bu kaçak döngüsü, evdeki sıcaklığın yüzde 20'ye varan oranda kaybedilmesine yol açıyor.
Peki evinizde böyle bir sızıntı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kapı altına elinizi yaklaştırdığınızda bir esinti hissediyorsanız veya güvenli bir mesafeden tuttuğunuz mumun alevi titriyorsa, dışarıdaki soğuk doğrudan içeri giriyor demektir.
Bu sorunu ortadan kaldırmanın en pratik yolu ise çok basit. Kapı altını iyice temizledikten sonra, açılıp kapanmayı engellemeyecek şekilde zemine sıfır çekilen kendinden yapışkanlı bir yalıtım bandı veya elektrik bandı, o dondurucu akımı anında kesiyor.
Bant çekmek yerine daha estetik ve kalıcı çözümler arayanlar için; kapı altı ruloları, yapışkanlı fırçalı profiller veya PVC süpürgelikler imdada yetişiyor. Böylece kombinin derecesini artırmaya gerek kalmadan ev hep sıcacık kalıyor.
Evinizi soğuktan korurken uzmanların hayati bir uyarısı var: Doğalgazlı cihazların bulunduğu odalardaki havalandırma menfezlerini asla bantlamayın! Oksijen akışını kesmek, faydadan çok hayati tehlikelere yol açabilir.