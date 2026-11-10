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Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:29

Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Evinizde sürekli bir serinlik hissediyor ve kombiyi sonuna kadar açmanıza rağmen bir türlü tam anlamıyla ısınamıyorsanız, suçlusu kapı altlarındaki o incecik boşluk olabilir! O soğuk havayı, sadece bir rulo bantla saniyeler içinde durdurabilirsiniz.

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Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu
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Uzmanların 'gizli ısı köprüsü' dediği kapı eşikleri, evdeki sıcak havanın dışarı kaçmasındaki en büyük suçlu olarak biliniyor. Ustalara veya kalın fitillere gerek bırakmadan, çekmecenizdeki bir rulo elektrik bandıyla uygulanan bu şaşırtıcı yöntem ise dondurucu soğuğu anında kesiyor.

Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Kombi yanıyor ama ev bir türlü ısınmıyor!

Kış aylarında ısıtıcılarınızı saatlerce çalıştırmanıza, termostatların yüksek dereceleri göstermesine rağmen evdeki o soğuk hissini bir türlü kıramıyor musunuz? Sorunun kaynağı sandığınızdan çok daha küçük bir detayda gizli olabilir.

Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Sıcaklığın yüzde 20'si buradan uçup gidiyor!

İklimlendirme uzmanlarına göre, evlerde genellikle gözden kaçırılan kapı altı boşlukları içerideki havanın adeta uçup gitmesine neden oluyor. Milimetrik bir aralık bile sürekli hava sirkülasyonu yaratarak ortamı buz gibi yapıyor.

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Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Merdiven boşluğu, garaj veya bina girişinden sızan soğuk hava, kapı altlarından zemine yayılarak odanın içine sızıyor. "Isı köprüsü" adı verilen bu kaçak döngüsü, evdeki sıcaklığın yüzde 20'ye varan oranda kaybedilmesine yol açıyor.

Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Kaçak olup olmadığını mumla test edebilirsiniz

Peki evinizde böyle bir sızıntı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kapı altına elinizi yaklaştırdığınızda bir esinti hissediyorsanız veya güvenli bir mesafeden tuttuğunuz mumun alevi titriyorsa, dışarıdaki soğuk doğrudan içeri giriyor demektir.

Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Sadece bir bantla saniyeler içinde çözüm

Bu sorunu ortadan kaldırmanın en pratik yolu ise çok basit. Kapı altını iyice temizledikten sonra, açılıp kapanmayı engellemeyecek şekilde zemine sıfır çekilen kendinden yapışkanlı bir yalıtım bandı veya elektrik bandı, o dondurucu akımı anında kesiyor.

Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Uğraşmak istemeyenlere kalıcı alternatifler...

Bant çekmek yerine daha estetik ve kalıcı çözümler arayanlar için; kapı altı ruloları, yapışkanlı fırçalı profiller veya PVC süpürgelikler imdada yetişiyor. Böylece kombinin derecesini artırmaya gerek kalmadan ev hep sıcacık kalıyor.

Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Aman dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

Evinizi soğuktan korurken uzmanların hayati bir uyarısı var: Doğalgazlı cihazların bulunduğu odalardaki havalandırma menfezlerini asla bantlamayın! Oksijen akışını kesmek, faydadan çok hayati tehlikelere yol açabilir.

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Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu
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