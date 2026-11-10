Kapının altındaki o boşluğu hafife almayın! Bir parça elektrik bandıyla çözüm bulundu

Sıcaklığın yüzde 20'si buradan uçup gidiyor!

İklimlendirme uzmanlarına göre, evlerde genellikle gözden kaçırılan kapı altı boşlukları içerideki havanın adeta uçup gitmesine neden oluyor. Milimetrik bir aralık bile sürekli hava sirkülasyonu yaratarak ortamı buz gibi yapıyor.