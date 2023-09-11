Kaplan suç örgütü soruşturması genişledi: Avukatlarında olduğu 29 şüpheli adliyede!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen "Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında E.D. yanında çalıştığı kişiyle anlaşmazlık yaşadı. İddialara göre, E.D ile konuşmaya gelen Ayhan Bora Kaplan, E.D.'yi yanındakilerle birlikte içkili restoranda darp ettikten sonra elleri ve ayaklarını bağlayarak aracın bagajına koydu. Çankaya İlçesindeki İşçi Blokları Mahallesinde bulunan Akman Plaza'nın 20'nci katına getirilen E.D'nin burada 11 dişi söküldü. İki gün boyunca işkence yapılan E.D. başında duran iki kişinin uyuşturucunun etkisiyle sızmasıyla önce pet şişeye koyduğu cüzdanını plazanın penceresinden attı. Daha sonra ellerini ve ayaklarını çözmeyi başaran E.D. plazanın 20'nci katında kendisini klima motorundan zanlıların salladığı ipe tutunarak pencereden dışarı sarkıttı. Vatandaşların kanlar içindeki E.D.'yi görmesi üzerine polise haber verildi. Plazaya gelen polis tarafından kurtarılan E.D. polis merkezine götürüldü. E.D. savcılıkta ifade vermek istediğini belirtince iki avukat tarafından ifadesi değiştirmesi için baskı yapıldı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİLER

İki avukat E.D.'ye ifadesini değiştirmesi konusunda telkinde bulundu. Bu sırada Ayhan Bora Kaplan'ın avukatlarından G.Ü. bir ifade hazırlayıp E.D.'ye imzalattı. Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün Ankara'da ünlü içkili restoranlara giden üyelerinin önce mekanlarda tartışma çıkardığı, işyeri sahiplerini taciz ettiği daha sonra da örgütün işyerinin güvenliğini almak için mekanlara ortak olmayı başardığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında yaşanan başka bir olayda ise Kaplan suç örgütünün otopark ve vale hizmeti veren A.K.'nin işletmesini almaya çalıştığı, direnen A.K.'nin vurulması için örgüt üyelerinin harekete geçtiğinin polis tarafından tespit edilmesi üzerine zanlıların silahla birlikte yakalandığı tespit edildi. Kaplan'ın adamlarının silahla yakalanmasından bir gün sonra diğer örgüt üyelerinin A.K.'yi vurduğunun da kayıtlara girdiği öğrenildi. Aralarında işkence iddiaları ve diğer olaylarında bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında daha önce Ayhan Bora Kaplan'a işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaplan suç örgütü soruşturması genişledi: Avukatlarında olduğu 29 şüpheli adliyede! | Video

İŞKENCE MAĞDURU TEKRAR İFADE VERDİ SORUŞTURMA AÇILDI

3 hafta önce E.D. yeniden emniyete giderek Ayhan Bora Kaplan suç örgütü hakkında ifade verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Bürosu ifadeyi aldıktan sonra o dönemki HTS verilerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada Ayhan Bora Kaplan'ın E.D.'ye işkence yapıldığı tarihte önce içkili restoranda daha sonrada plazada E.D. ile birlikte telefon sinyali verdiği tespit edildi. Ayrıca E.D.'nin 11 dişinin zorla söküldüğü raporları da yeniden dosyaya eklendi. Polisin soruşturmayı yürüttüğü esnada Ayhan Bora Kaplan'ın Almanya'ya gideceğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçildiği öğrenildi.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ VE AVUKATLAR DA GÖZALTINDA

Geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanında Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında o dönem E.D.'yi ifade vermekten vazgeçiren iki avukat, Kaplan'ın korumalığını yapan 3 emekli uzman çavuşun da olduğu öğrenildi.

KAPLAN SORGUDA KONUŞTU

Ayhan Bora Kaplan'ın işkence ve diğer eylemler hakkında bilgi vermekten kaçındığı ancak kendisine yardımcı olan kişiler hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Kaplan'ı havalimanında VİP'den geçirecek olan iki havalimanı çalışanı hakkında idari ve adli yönden soruşturmada yapıldığı öğrenilirken, suç örgütüne yönelik soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.